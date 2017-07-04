FİNİKE Belediyesi tarafından bu yıl ikinci kez düzenlenen Uluslararası Finike Portakal Festivali devam ediyor. 28 Haziran tarihinde düzenlenen Festival Korteji ve Toplu Açılış Töreni ile başlayan 2. Uluslararası Finike Portakal Festivali, Gökliman Plajı, Liman İçi Hediyelik Eşya Dükkanları, Hasyurt Piknik Alanı, 2 Nolu Plaj Tesisleri, Elmalı Yolu Peyzaj Düzenlemesi, Sahil Park Sosyal Tesisleri, 100. Yıl Spor Kompleksi, Finike Kadın Kooperatifi ve Sahilkent Köprüsü’nün açılışı ile devam etti. Toplu Açılış Töreni’ne Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, AK Parti Antalya Milletvekilleri Mustafa Köse ve Atay Uslu ve AESOB Başkanı Adlıhan Dere katılmıştı. Törenin ardından sahne alan Mustafa Ceceli, hayranlarına eğlence dolu bir gece yaşattı.

En iyi portakal yetiştiren çiftçilere ödül

2. Uluslar arası Finike Portakal Festivali ikinci gününde Portakallı Yemek Yarışması ve En İyi Portakal Yetiştiren Çiftçi Yarışması ile devam etti. Portakallı Tatlı ve Portakallı Yemek kategorilerinden oluşan ilk yarışmada, Portakallı Tatlı kategorisinin kazananları Merve Harmandal Bağrıyanık, Betül Urhan ve Melike Harmandal olurken, Portakallı Yemek kategorisinde ise Portakallı Balık ile Rasık Orakçal birinci, Portakallı Çorba ile Demet Gümüş ikinci ve Portakal Soslu Enginarlı Bakla ile Emine Urhan üçüncü oldu. Günün ikinci yarışması olan En İyi Portakal Yetiştiren Çiftçi Yarışması’nda ise çiftçiler, bir yıl boyunca kendi evlatları gibi yetiştirdikleri portakalları jüriye sundu. Portakalın rengine, kokusuna, boyutuna ve tadına bakılarak değerlendirme yapılan yarışmada Muharrem Aslan, İsa Altıntepe, Ali Fahrettin Çağlayan, Bekir Kaplan ve Ali Başkaya’nın yetiştirdiği portakallar ödüle layık görüldü. Yarışmaların ardından yapılan çekiliş ile vatandaşlara Bulaşık Makinesi, Fırın, Bisiklet, Çamaşır Makinesi ve Yurtdışı Tatili gibi çeşitli hediyeler dağıtıldı. Yarışmaların ve çekilişin ardından sahne alan Ceylan, Anadolu ezgilerinden oluşan repertuarıyla Finikelileri coşturdu.

Gençler Zakkum’u seçti

Portakal Festivalin üçüncü gününde ise Türkiye çapında dereceye giren Cengiz Topel Ortaokulu Yıldız Kızlar Voleybol Takımı’na ödül verildi. Genç sporcuların her birine tek tek plaket takdim eden Finike Belediye Başkanı Kaan Osman Sarıoğlu, “Sporun ve sporcumuzun her zaman yanında olmaya devam edeceğiz. Bu sebeple Finike’yi bir spor kenti haline getirmek adına çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Gençlerimizin zararlı alışkanlıklar yerine spora yönelmelerinden dolayı mutluyum. Öğrencilerimizi başarılarından dolayı kutluyorum” ifadelerini kullandı. Genç voleybolcuların ardından Finike Belediye Başkanlığı Futbol Turnuvası’nda dereceye giren takımlara Başkan Sarıoğlu tarafından kupaları takdim edildi. Turnuvada 40 Yaş Üzeri kategorisinde şampiyon Emin Akın takımı olurken, Finike Belediyesi takımı ikinci, Finike İletişim takımı da üçüncü oldu. Gençler kategorisinde ise Zirve Cafe takımı şampiyon olurken, Lider Sürücü Kursu takımı ikinci, Finike Belediyesi takımı üçüncü oldu. Plaket ve Ödül Töreni’nin ardından Türkiye’nin en ünlü rock gruplarından olan Zakkum sahne aldı. Festival öncesinde Finikeli gençler arasında yapılan anket ile seçilen Zakkum grubu, gençlere unutamayacakları bir gece yaşattı.

Murat Boz Finike’yi salladı

Finike Belediyesi tarafından düzenlenen festivalin dördüncü gün programı 1 Temmuz Kabotaj Bayramı kutlamaları ve Murat Boz konseri ile devam etti. Finike Limanı içinde yapılan 1 Temmuz Kabotaj Bayramı kutlamalarına Finike Kaymakamı Bahattin Alp Arslanköylü, Finike Belediye Başkanı Kaan Osman Sarıoğlu, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Finike İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Yakup Alagözoğlu, Finike İlçe Emniyet Müdürü Cemil Doğan, Finike Liman Başkanı Ali Safi ile çok sayıda vatandaş katıldı. Kutlamalar kapsamında düzenlenen yarışları ve Flyboard Türkiye Şampiyonu Uğur Piro’nun gösterisi renkli görüntülere sahne oldu. Balıkçı teknesi süsleme, çift silindir motor yarışı, 200 metre serbest yüzme,12 yaş altı 50 metre serbest yüzme yarışı, en uzun süre dipte kalma yarışı, ördek yakalama yarışı, denizden portakal toplama yarışı ve 1 Temmuz Kabotaj Bayramı kutlamalarının vazgeçilmez etkinliği olan Yağlı Direkten Bayrak Alma yarışları düzenlendi. Yağlı Direkten Bayrak Alma Yarışması’nın kazananın Yunus Özbay, Finike Belediye Başkanı Kaan Osman Sarıoğlu’nun verdiği bin 500 TL’lik ve Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü’nün verdiği 500 TL’lik para ödüllerinin de sahibi oldu. Diğer yarışmalarda da dereceye giren yarışmacılara çeşitli para ödülleri ve madalya verildi. 1 Temmuz Kabotaj Bayramı kutlamalarının ardından sahne alan Murat Boz, Finike’yi adeta salladı.

“Seninle evlenir miyim?” Kahkahaya boğdu

2. Uluslararası Finike Portakal Festivali’nin beşinci gününde ise Sevil Uyar ve Barbaros Uzunöner tarafından oynanan “Seninle Evlenir miyim?” isimli tiyatro oyunu sahne aldı. 2012 yılında tiyatro eleştirmenleri tarafından ‘Yılın En Komik Tiyatro Oyunu’ ödülüne layık görülen Seninle Evlenir miyim? İsimli oyun, 160. kez perde açtığı Finike’de izleyenleri gülmekten kırıp geçirdi. Başarılı bir performans ortaya koyan Sevil Uyar ve Barbaros Uzunöner, izleyenler tarafından büyük bir alkış aldı. Finike Belediye Başkanı Kaan Osman Sarıoğlu, beş gün boyunca sahne alan tüm sanatçılara ve tiyatro oyuncularına Finikeli kadınlar tarafından üretilen portakaldan yapılmış yöresel ürünlerden oluşan bir hediye paketi ve plaket takdim etti.

Buika Finike’de

2. Uluslararası Finike Portakal Festivali bu akşam İsmail Altunsaray tarafından seslendirilecek olan Neşet Ertaş’ı anma gecesi ve 7 Temmuz’da Arykanda Antik Kenti’nde ünlü İspanyol Sanatçı Buika’nın sahne alacağı Ay Işığı Konseri ile devam edecek.a