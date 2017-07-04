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Festivale ‘İhmal’ eleştirisi

Gündoğmuş Köprülü Mahallesi’nde gerçekleşen 4’üncü Başyayla Kiraz Şenliği katılımcı vatandaşların, güvenlik zafiyetleri eleştirileri altında gerçekleştirildi

Festivale ‘İhmal’ eleştirisi

Gündoğmuş Köprülü Mahallesi’nde gerçekleşen 4’üncü Başyayla Kiraz Şenliği katılımcı vatandaşların, güvenlik zafiyetleri eleştirileri altında gerçekleştirildi

04 Temmuz 2017 Salı 16:35
Festivale ‘İhmal’ eleştirisi
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GÜNDOĞMUŞ  İlçesi Köprülü Mahalle Muhtarlığı’nın 4’üncüsünü düzenlediği ve Muhtar Ayhan Yılmaz’ın ev sahipliğinde gerçekleşen Kiraz Festivali’ne, Mali Müşavir Mevlüt Güven, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Gündoğmuş İlçe Başkanı Şakir Özdemir, Alanya CHP Kırsal Sorumlusu Perihan Tığlı, Köprülü Başyayla Yardımlaşma Yaşatma Geliştirme ve Kültür Derneği Başkanı Alaaddin Yalçın, Halk Ozanı Sami Demircioğlu, Alanya Sugözü Mahalle Muhtarı Hasan Uysal, Derelerin Kardeşliği Akdeniz Çevre Platformu Sorumlusu Birsen Tanyeli katıldı.
FESTİVALDE GÜVENLİK ZAFİYETİ
4’üncüsü düzenlenen Kiraz Festivali’nde muhtarlığın müracaatına rağmen güvenlik önlemlerinin alınmadığı, sağlık hizmetlerinin olmadığı, TEDAŞ’ın programın olacağı yerde herhangi bir aydınlatma, yapmadığı görüldü. Muhtarlık ve vatandaşlar tüm uyarılara rağmen gerekli önlemlerin alınmamasına tepki gösterirken, yaylaya çıkan yollarında bakım ve onarımını yapan Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’e teşekkürlerini ilettiler.

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