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Evlenmek isteyenlerin tercihi 07

Döşemealtı Belediyesi evlendirme memurluğunda 07.07.2017 yoğunluğu yaşanıyor

Evlenmek isteyenlerin tercihi 07

Döşemealtı Belediyesi evlendirme memurluğunda 07.07.2017 yoğunluğu yaşanıyor

05 Temmuz 2017 Çarşamba 11:05
Evlenmek isteyenlerin tercihi 07
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07.07.2017 tarihinde nikah kıydırarak hayatlarını birleştirmek isteyen çiftler Döşemealtı Belediyesi evlendirme memurluğuna akın etti. Şuana kadar 14 çift 07.07.2017 günü nikah kıydırmak için başvuru yaptı.
Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, toplumun temel taşı ailenin önemine dikkat çekerek, “genç çiftlerin birbirlerine karşı sevgi ve saygı içerisinde mutlu bir ömür geçirmeleri bizler için çok kutsal. Programlarımın müsait olduğu zamanlarda nikah için gelen çiftlerin nikahlarını kendim kıymaya çalışıyorum. 7 Temmuz günü için bir çok çiftin nikah için başvuru yaptı. Antalya’nın plaka numarası da olan 07.07.2017 tarihi güzel bir zaman. O gün fırsat buldukça çiftlerin nikahlarını kendim kıyacağım” diye konuştu.

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Son Güncelleme: 05.07.2017 11:06
Anahtar Kelimeler:
Evlilik07.07.2017
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