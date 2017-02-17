Demirtaş'ta durak isyanı

Haber: Alper KUTAY

ALANYA'NIN doğudaki en uzak yerleşim birimi olan Demirtaş Mahallesi'ndeki sorunları sosyal medya hesabında gündeme getirerek pek çok sorunu kısa sürede çözüme kavuşturan Caner Kırbaş, bu kez de otobüs duraklarının içler acısı halini gündeme taşıdı. Vatandaşların ve halk otobüsü şoförlerinin duraklardan sorumlu olan Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne sitem ettiğini söyleyen Kırbaş, "Yenidamlar Kavşağı'nda durak ile kavşak iç içe. Dolmuşlar yolcu alırken virajlı kavşağa hızlı giren araçlar, çoğu zaman halk otobüslerine çarpıyor. Bu durum otobüsler kadar yolcular için de tehlikeli. Gözdaşı Mevkii'ndeki durak yerinden sökülmüş, yolcular açıkta bekliyor. Akdeniz Mahallesi'ndeki duraklar ise eski ve parçalanmış şekilde. Demirtaş Mahallesi'ndeki durakların acilen yenilenmesi için Büyükşehir Alanya Koordinatörü Hüseyin Güney'den yardım ve yanıt bekliyoruz" dedi.

Demirtaş Mahallesi'ndeki durakların görüntüsü objektiflere bu şekilde yansıdı.