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Çocuğunu ve eşini rehin aldı

Antalya’nın Kumluca ilçesinde bir kişi eşini ve 4 yaşındaki çocuğunu rehin aldı

Çocuğunu ve eşini rehin aldı

Antalya’nın Kumluca ilçesinde bir kişi eşini ve 4 yaşındaki çocuğunu rehin aldı

16 Şubat 2017 Perşembe 11:08
Çocuğunu ve eşini rehin aldı
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EDİNİLEN bilgiye göre, Kumluca ilçesi Temel Eğitim Mahallesi Güney Yıldızı Sokakta bir apartmanın birinci katında yaşayan ve psikolojik sorunları olduğu iddia edilen 34 yaşındaki M.A., eşi S. A. ve 4 yaşındaki çocuğunu rehin aldı. Aynı apartmanda yaşayan vatandaşların ihbarı üzerine Kumluca Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Antalya Büyükşehir Belediyesi Kumluca İtfaiye ekipleri ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.
Polis ekiplerinin geldiğini gören M.A. 4 yaşındaki çocuğunu da yanına alarak evden uzaklaştı. S.A.'nın ailesi tarafından daha önce de buna benzer olayların yaşandığı iddia edildi. 
Kumluca Emniyet Müdürlüğü ekipleri M.A.'nın eşi S. A'yı ifadesini almak için Kumluca Emniyet Müdürlüğüne götürdü. M.A.’nın yakalanması için çalışma başlatıldı. 
 

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Anahtar Kelimeler:
AntalyaRehineKumluca
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