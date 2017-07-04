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Berberoğlu ilçe başkanları toplantısına katıldı

Demre'de ilçe başkanları toplantısına katılan Berberoğlu, Dim Barajı sulama işi yapım ihalesinin 10 Ağustos'ta yapılarak bölge tarımına katkı verileceğini açıkladı

Berberoğlu ilçe başkanları toplantısına katıldı

Demre'de ilçe başkanları toplantısına katılan Berberoğlu, Dim Barajı sulama işi yapım ihalesinin 10 Ağustos'ta yapılarak bölge tarımına katkı verileceğini açıkladı

04 Temmuz 2017 Salı 16:18
Berberoğlu ilçe başkanları toplantısına katıldı
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Haber: Alper KUTAY

ADALET ve Kalkınma Partisi (AKP) İlçe Başkanı Mustafa Berberoğlu, Antalya'nın Demre ilçesinde yapılan ilçe başkanları toplantısına katıldı. Toplantıya Antalya İl Başkanı Rıza Sümer, Antalya Milletvekili Gökçen Özdoğan Enç ve Atay Uslu ile 19 ilçenin tüm ilçe başkanları eksiksiz katıldı. Önümüzdeki aylarda yapılması beklenen ilçe kongresinde yeniden aday olmasına kesin gözüyle bakılan AKP İlçe Başkanı Mustafa Berberoğlu da toplantıda hazır bulundu. Toplantının gündeminde ilçe kongreleri ile 16 Nisan'da yapılan Anayasa Referandumu sonuçları olduğu öğrenildi. Öte yandan sosyal medya hesabında bir açıklama yapan Mustafa Berberoğlu, Dim Barajı sulama işinin 2. kısım malzeme alımı 1. kısım ihalesinin 15 Ağustos tarihinde yapılacağı, 2. kısım yapım işi ihalesinin ise 10 Ağustos tarihinde yapılacağı müjdesini verdi. Devlet Su İşleri Genel Müdürü Murat Acu'dan aldığı bilgileri bölgedeki çiftçiler ve üreticilerle paylaşan Berberoğlu, "Bu proje ile bölgedeki sulama suyu ihtiyacı Dim Barajı'ndan sağlanacak ve bölgenin tarım sektörüne büyük katkı sağlayacak" dedi.

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Son Güncelleme: 04.07.2017 16:26
Anahtar Kelimeler:
İLÇE BAŞKANLARI TOPLANTISIDim BarajıBerberoğluGündemDemre
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