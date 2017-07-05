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Avsallar'daki projede sona gelindi

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’in başlattığı Avsallar Mahallesi’ne yeni bir vizyon kazandıracak rekreasyon ve yürüyüş yolu projesinde sona gelindi

Avsallar'daki projede sona gelindi

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’in başlattığı Avsallar Mahallesi’ne yeni bir vizyon kazandıracak rekreasyon ve yürüyüş yolu projesinde sona gelindi

05 Temmuz 2017 Çarşamba 21:31
Avsallar'daki projede sona gelindi
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Alper KUTAY
ALANYA Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, belediye mücavir alanı içerisindeki her bölgeye hizmet götürmeye devam ediyor. Başkan Yücel’in Okurcalar ve Avsallar Mahallesi için başlattığı rekreasyon ve yürüyüş yolu projesinde sona gelindi. Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından Avsallar Mahallesi’nde 21 bin 215 metrekarelik alana projelendirilen rekreasyon ve yürüyüş yolunda bütün çalışmalar tamamlanırken, kısmen hizmete açılan alanın peyzaj çalışmalarının ardından tam kapasiteyle vatandaşın kullanımına sunulacağı açıklandı.
AVSALLAR MODERNLİK KAZANDI
Avsallar Mahallesi’nde yapımı tamamlanan projede yürüyüş yollarına monte edilen kemerler bölgenin tarihi dokusunu canlı tutarken, şık aydınlatmalar bölgeyi modern bir görünüme kavuşturdu. Projeyle birlikte altgeçitler düzenlenerek yenilendi, elektrik hattı ise yer altına alındı. ATM birimleri tek modül olarak yenilendi, kent yaşamına uygun ve estetik yürüyüş yolları yapıldı. Alana modern ve estetik bir görünüm sunan aydınlatma çalışmaları tamamlandı. Modern oturma gurupları, vatandaşların dinlenebileceği alanlar düzenlenerek kente gelen misafirlerin beğenisini artıracak görseller kazandırıldı. Yürüyüş yolları ve çocukların güven içinde oynayabileceği alanlar da yapıldı.
'AVSALLAR'A HAYIRLI OLSUN'
Avsallar Mahallesi’ne kazandırılan rekreasyon ve yürüyüş yolu projesinin kent estetiği için önemli bir yatırım olduğunu vurgulayan Başkan Yücel, "Avsallar Mahallesi'ne estetik bir görünüm kazandıracak rekreasyon ve yürüyüş yolu projesinde sona geldik. Çalışmalar tamamlandı. Planlanan bütün işler yerine getirildi. Bölgemize hayırlı uğurlu olsun. Şu an bölge halkı ve yabancı misafirler alanı beğeniyle kullanıyorlar. Önümüzdeki günlerde peyzaj çalışmaları da tamamlanınca proje tam anlamıyla hizmete sunulacak" dedi.
 

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Son Güncelleme: 05.07.2017 21:34
Anahtar Kelimeler:
Alanya Belediye BaşkanıAdem Murat Yücel
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