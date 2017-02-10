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Avsallar'ın imar sorunu çözüldü

Avsallar Mahallesi’nin imar sorununu çözecek 1/5000’lik Nazım İmar Planı Revizyonu, Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin devam meclisinde onaylandı.

Avsallar'ın imar sorunu çözüldü

Avsallar Mahallesi’nin imar sorununu çözecek 1/5000’lik Nazım İmar Planı Revizyonu, Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin devam meclisinde onaylandı.

10 Şubat 2017 Cuma 22:52
Avsallar'ın imar sorunu çözüldü
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Mazluma GÖKTAŞ

AVSALLAR Mahallesi’nin Antalya 3. İdare Mahkemesi’nce iptal edilen Nazım İmar Planı Revizyonu’nun belediye tarafından yeniden hazırlandığını belirten Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel “Hazırlanan plan Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi’ne sunuldu. Büyükşehir Meclisi tarafından onaylanan 1/5000‘lik nazım imar planı ile Avsallar’ın imar sorununu çözdük. Nazım imar planının onaylanmasıyla birlikte, Avsallar Mahallesi’nin durmuş olan yapılaşmasını bir an önce çözmek için yürüttüğümüz çalışmalarda ilk adım atıldı. 1/1000’lik uygulama imar planının da Alanya Belediye Meclisimizce onaylanmasının ardından, Avsallar’ın imar sorunu ortadan kalkmış olacak. Büyükşehir Belediye Meclisi’ne, meclis üyelerimiz Kerim Başkaptan ve Erkan Demirci’ye teşekkür ederim” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Avsallar MahallesiNazım İmar Planı RevizyonuAntalya Büyükşehir Belediyesi
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