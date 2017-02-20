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Antalya’da planlı elektrik kesintisi

Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. (AEDAŞ), Antalya’nın Aksu, Kepez, Konyaaltı, Muratpaşa, Demre, Elmalı, Kaş, Kemer, Kumluca, Korkuteli ve Gazipaşa ilçelerinde 22 Şubat Çarşamba günü planlı elektrik kesintisi uygulanacağını açıkladı

Antalya’da planlı elektrik kesintisi

Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. (AEDAŞ), Antalya’nın Aksu, Kepez, Konyaaltı, Muratpaşa, Demre, Elmalı, Kaş, Kemer, Kumluca, Korkuteli ve Gazipaşa ilçelerinde 22 Şubat Çarşamba günü planlı elektrik kesintisi uygulanacağını açıkladı

20 Şubat 2017 Pazartesi 10:27
Antalya’da planlı elektrik kesintisi
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ELEKTRİK kesintisinin uygulanacağı ilçe ve Mahalleler şu şekilde;
Aksu: 08.00 - 18.00 Konak, Macun, Pınarlı, Cumhuriyet, Çamköy, Fettahlı, Gaziler, Atatürk Mahalleleri
Kepez: 08.00 - 17.00 Altınova Menderes Mahallesi, Altınova Düden Mahallesi ve Zeytinlik Mahallesi
Konyaaltı: 09.00 - 18.00 Yenidoğan Mahallesinin bir kısmı
Muratpaşa: 09.00-19.00 Cumhuriyet Mahallesi Eski Sanayi Sitesi
Elmalı: 09.00 - 18.00 Çukurelma Mahallesi ve Gölova Bölgesi
Kaş: 09.00 - 16.00 Sarılar, Belkonak, Gökçeyazı, Çerler Mahalleleri, Kalkan Mahallesi Bezirgan Ulugöl, Merkez, Kuru ve Kışla Mahalleleri
Kemer: 09.00 - 16.00 Minur Özkul Liman Caddesi, Anafartalar Caddesi, 117, 119 Sokak, Karapınar Caddesi, 140, 142,123 Sokak
Kumluca: 09.00 - 18.00 Çaltı Mahallesi
Korkuteli 08.00 - 18.00 Yeşilyayla, Yelten, Alaaddin Mahalleleri, Aşağıpazar Mahallesi Küçüklülü Ahmet Ateş Camii civarı, Uzunoluk Mahallesi Yeni Hastane civarı, Sanayi Sitesi civarı
Demre: 08.00 - 17.00 Merkez, Beymelek ve köylerinin tamamı
Gazipaşa: 09.00 - 17.00 Zeytinada Helvalık
 

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Anahtar Kelimeler:
AntalyaPlanlı Elektrik Kesintisi
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