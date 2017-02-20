Antalya’da planlı elektrik kesintisi

ELEKTRİK kesintisinin uygulanacağı ilçe ve Mahalleler şu şekilde;

Aksu: 08.00 - 18.00 Konak, Macun, Pınarlı, Cumhuriyet, Çamköy, Fettahlı, Gaziler, Atatürk Mahalleleri

Kepez: 08.00 - 17.00 Altınova Menderes Mahallesi, Altınova Düden Mahallesi ve Zeytinlik Mahallesi

Konyaaltı: 09.00 - 18.00 Yenidoğan Mahallesinin bir kısmı

Muratpaşa: 09.00-19.00 Cumhuriyet Mahallesi Eski Sanayi Sitesi

Elmalı: 09.00 - 18.00 Çukurelma Mahallesi ve Gölova Bölgesi

Kaş: 09.00 - 16.00 Sarılar, Belkonak, Gökçeyazı, Çerler Mahalleleri, Kalkan Mahallesi Bezirgan Ulugöl, Merkez, Kuru ve Kışla Mahalleleri

Kemer: 09.00 - 16.00 Minur Özkul Liman Caddesi, Anafartalar Caddesi, 117, 119 Sokak, Karapınar Caddesi, 140, 142,123 Sokak

Kumluca: 09.00 - 18.00 Çaltı Mahallesi

Korkuteli 08.00 - 18.00 Yeşilyayla, Yelten, Alaaddin Mahalleleri, Aşağıpazar Mahallesi Küçüklülü Ahmet Ateş Camii civarı, Uzunoluk Mahallesi Yeni Hastane civarı, Sanayi Sitesi civarı

Demre: 08.00 - 17.00 Merkez, Beymelek ve köylerinin tamamı

Gazipaşa: 09.00 - 17.00 Zeytinada Helvalık

