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Antalya’da planlı elektrik kesintisi

Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. (AEDAŞ), Antalya’nın Aksu, Muratpaşa, Elmalı, Demre, Kaş, Kumluca, Korkuteli ve Manavgat ilçelerinde 18 Şubat Cumartesi günü planlı elektrik kesintisi uygulanacağını açıkladı

Antalya’da planlı elektrik kesintisi

Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. (AEDAŞ), Antalya’nın Aksu, Muratpaşa, Elmalı, Demre, Kaş, Kumluca, Korkuteli ve Manavgat ilçelerinde 18 Şubat Cumartesi günü planlı elektrik kesintisi uygulanacağını açıkladı

16 Şubat 2017 Perşembe 11:22
Antalya’da planlı elektrik kesintisi
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ELEKTRİK kesintisinin uygulanacağı ilçe ve mahalleler şu şekilde;
Aksu: 08.00-18.00 Kundu Tesisler Caddesi ve Pınarlı Mahallesi
Muratpaşa: 09.00-19.00 Kışla Mahallesi Milli Egemenlik Caddesi, Hasan Subaşı Caddesi, 40, 41, 42, 43, 44 Sokaklar, Elmalı Mahallesi 9. Sokak, Deniz Mahallesi Teomanpaşa Caddesi, 122, 128 Sokaklar, Altındağ Mahallesi 162, 160 Sokaklar
Konyaaltı: 09.00-17.00 Liman ve Sarısu Bölgesi ile Atatürk Caddesi
Elmalı: 08.30-18.00 Hacımusalar, Kızılca ve Çukurelma Mahalleleri Gölova Bölgesi
Demre: 09.00-17.00 Alakent Mahallesi Ortasalım Sokak
Kaş:09.00-12.30 Atatürk Bulvarı, Likya Caddesi, Kaş Sanayi Sitesi, Yılmazlar Sokak, Nergiz Sokak, Hükümet Caddesi, Küçük Çakıl Mevkii, Koza Sokak, Göncü Sokak
Kumluca: 09.00-16.00 Beşikçi Mahallesi Örümler Mevkii
Korkuteli: 08.30- 17.00 Yeşilyayla, Alaaddin, Uzunoluk ve Aşağıpazar Mahalleleri ile Yeni Hastane civarı, Sanayi Sitesi civarı, Küçüklülü Ahmet Ateş Camii civarı
Manavgat: 08.00-15.00 Eski Hisar Mahallesi Gülveren Caddesi 4609 ve 4610 Sokaklar
Manavgat: 08.00-18.00 Aşağı Pazarcı Mahallesi 1012, 1014, 1003, 1005, 1007 Sokakları Kapalı Pazar ile Yukarı Pazarcı Mahallesi İbrahim Sözen Caddesi 4070, 4071, 4072, 4073, 4074, 4075. ve 4076. Sokakları

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Anahtar Kelimeler:
AntalyaAksuMuratpaşaElmalıDemreKaşKumlucaKorkuteli
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