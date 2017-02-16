Antalya’da planlı elektrik kesintisi

ELEKTRİK kesintisinin uygulanacağı ilçe ve mahalleler şu şekilde;

Aksu: 08.00-18.00 Kundu Tesisler Caddesi ve Pınarlı Mahallesi

Muratpaşa: 09.00-19.00 Kışla Mahallesi Milli Egemenlik Caddesi, Hasan Subaşı Caddesi, 40, 41, 42, 43, 44 Sokaklar, Elmalı Mahallesi 9. Sokak, Deniz Mahallesi Teomanpaşa Caddesi, 122, 128 Sokaklar, Altındağ Mahallesi 162, 160 Sokaklar

Konyaaltı: 09.00-17.00 Liman ve Sarısu Bölgesi ile Atatürk Caddesi

Elmalı: 08.30-18.00 Hacımusalar, Kızılca ve Çukurelma Mahalleleri Gölova Bölgesi

Demre: 09.00-17.00 Alakent Mahallesi Ortasalım Sokak

Kaş:09.00-12.30 Atatürk Bulvarı, Likya Caddesi, Kaş Sanayi Sitesi, Yılmazlar Sokak, Nergiz Sokak, Hükümet Caddesi, Küçük Çakıl Mevkii, Koza Sokak, Göncü Sokak

Kumluca: 09.00-16.00 Beşikçi Mahallesi Örümler Mevkii

Korkuteli: 08.30- 17.00 Yeşilyayla, Alaaddin, Uzunoluk ve Aşağıpazar Mahalleleri ile Yeni Hastane civarı, Sanayi Sitesi civarı, Küçüklülü Ahmet Ateş Camii civarı

Manavgat: 08.00-15.00 Eski Hisar Mahallesi Gülveren Caddesi 4609 ve 4610 Sokaklar

Manavgat: 08.00-18.00 Aşağı Pazarcı Mahallesi 1012, 1014, 1003, 1005, 1007 Sokakları Kapalı Pazar ile Yukarı Pazarcı Mahallesi İbrahim Sözen Caddesi 4070, 4071, 4072, 4073, 4074, 4075. ve 4076. Sokakları