Antalya’da narenciye ve nar için su arayışı

BİRLİK Başkanı İsmail Kayrak, narenciye ve özellikle nar üretiminin olumsuz etkilenmemesi için bir an önce yeni su kaynakları bulunması konusunda çalıştıklarını söyledi. Kayrak, “Deredeki suyun tümünü alamıyoruz. Yüzde 30’unu dere yatağına bırakmak zorundayız. Bunu bırakmasak su sıkıntı olmayacak” dedi.

Kemer Sulama Birliği, bölgenin bu yıl yeterli yağış alamaması üzerine sondaja başladı. Kemer’in Kuzdere Mahallesi’ndeki Ağva Çayı kenarında bulunan Sanayi Caddesi üzerinde yapılan sondajdan verimli ve yeterli su çıkmadı. Konuyla ilgili açıklamada bulunan Kemer Sulama Birliği Başkanı İsmail Kayrak, ilçe genelinde birliğin sulattığı alanın 6 bin dönüm olduğunu belirterek su sıkıntısının en çok 2 bin dönüm sulama alanının bulunduğu Kuzdere Mahallesi’nde hissedildiğini söyledi.

Geçtiğimiz kış kar yağışının az olmasından dolayı sıkıntı yaşandığını ifade eden İsmail Kayrak, Milli Parklar’ın yazısı gereği Ağva Deresi’ndeki suyun yüzde 30’unu dere yatağına bırakmak zorunda olmalarından yakındı. Kayrak, “Bir de suyun yüzde 30’unu maalesef Milli Park’lardan gelen yazı neticesinde dere yatağına bırakıyoruz esas sıkıntı bu, o suyu bırakmasak köyümüzün herhangi bir su sıkıntısı yok” diye konuştu.