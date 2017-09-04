Antalya Kumluca'da orman yangını

ANTALYA Orman Bölge Müdürü Mustafa Türk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yangını söndürmek için mücadele ettiklerini söyledi.
Yangını kısa sürede kontrol altına almak için ekip sayısını artırdıklarını ifade eden Türk, "Yangına, bir uçak ve 5 helikopterle havadan, çok sayıda arazöz ve orman işçisiyle karadan müdahale ediyoruz" dedi.
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