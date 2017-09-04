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Antalya Kumluca'da orman yangını

Saat 13.45 sıralarında Sarıcasu Mahallesi Damlakıranlar mevkiinde başlayan yangına Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı arazözler ile orman işçileri, 2 helikopter ve 1 amfibi uçak müdahale ediyor

Antalya Kumluca'da orman yangını

Saat 13.45 sıralarında Sarıcasu Mahallesi Damlakıranlar mevkiinde başlayan yangına Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı arazözler ile orman işçileri, 2 helikopter ve 1 amfibi uçak müdahale ediyor

04 Eylül 2017 Pazartesi 15:55
Antalya Kumluca'da orman yangını
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ANTALYA Orman Bölge Müdürü Mustafa Türk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yangını söndürmek için mücadele ettiklerini söyledi.

Yangını kısa sürede kontrol altına almak için ekip sayısını artırdıklarını ifade eden Türk, "Yangına, bir uçak ve 5 helikopterle havadan, çok sayıda arazöz ve orman işçisiyle karadan müdahale ediyoruz" dedi.
 

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Son Güncelleme: 04.09.2017 17:00
Anahtar Kelimeler:
KumlucaOrman YangınıAntalya
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