Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 34°
açık
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU
BIST
101208
ALTIN
140.527
DOLAR
3.5647
STERLIN
4.6064
EURO
4.0514
Haberini; çek gönder. İsminle yayınlayalım!
KOAH hastalığı nedir, hangi belirtilerine dikkat edilmeli?
KOAH hastalığı nedir?
05 Temmuz 2017 Alanya - Antalya Hava Durumu
05 Temmuz 2017 Alanya -...
Sağlıklı yaşamın sırrı onlarda mı?
Sağlıklı yaşamın sırrı onlarda mı?

Antalya Kaleiçi’nde festival heyecanı başlıyor

Muratpaşa Belediyesi’nin bu yıl 2’ncisini düzenleyeceği Kaleiçi Old Town Festivali başlıyor.

Antalya Kaleiçi’nde festival heyecanı başlıyor

Muratpaşa Belediyesi’nin bu yıl 2’ncisini düzenleyeceği Kaleiçi Old Town Festivali başlıyor.

05 Temmuz 2017 Çarşamba 10:48
Antalya Kaleiçi’nde festival heyecanı başlıyor
banner404

MURATPAŞA Belediyesi’nin geçmişin izleri Pagan dönemine uzanan, Roma, Selçuklu, Osmanlı ve Cumhuriyet’in ilk yıllarından günümüze kesintisiz bir yaşamın devam ettiği Kaleiçi’nde, düzenlendiği ‘Kaleiçi Old Town Festivali, perşembe günü başlıyor. Kent tarihini bugüne taşıyan Kaleiçi’nde festivalin devam edeceği 4 gün boyunca sadece sanat, kültür, müzik, dans konuşulacak, tarihi kent merkezinin her sokağı, her meydanı festival alanı olacak.

Onur konuğu İtalya

Küba’dan, İtalya’ya, Rusya’dan, Filistin’e, Bosna Hersek’ten Tunus ve Girit’e, UNESCO Dünya Kültür Miras Listesinde bulunan tarihi kent merkezine sahip şehirleri buluşturan 2’nci Kaleiçi Old Town Festivali’ne bu yıl İtalya “onur konuğu” ülke olarak katılacak. Festivalde bu yıl İtalya, Makedonya, Bosna Hersek, Kosova, Tunus, Kıbrıs, Filistin ve Küba’dan 10 şehir yer alacak.

Hıdırlıkta yıldızlı geceler

Festival 6 Temmuz Perşembe Hıdırlık Kulesi’nden Kaleiçi’ne ve Karaaalioğlu Parkı’na uzanacak festival kortejiyle başlayacak. Renkli görüntülere sahne olacak kortej Hıdırlık Kulesi’nden saat 19.30’da başlayacak. Kortejin ardından festivalde ilk gün İtalya Gecesi düzenlenecek. Benzerleri ancak İtalya’nın başkenti Roma’da görülebilen Hıdırlık Kulesi ve miradorunda düzenlenecek açılış gecesinde İtalyan müzik grubu Briganti di Terra D’otranto sahne alacak. Hıdırlık Kulesi ve miradoru, festival boyunca her gece düzenlenecek konserlerin, gösterilerin ana merkezi olacak.

Roma dönemi eserinin altında İtalyan sineması

Kaleiçi’nde festival heyecanı Hadrianus Kapısı ve Yivli Minare’de de yaşanacak. Festivalde Kaleiçi’nin giriş noktalarından biri tarihi Hadrianus Kapısı’nda her akşam ‘Müzik ve Sinema Geceleri’ düzenlenecek. Roma İmparatoru Hadrianus anısına yapılan tarihi kapının altında sinemaseverler İtalyan sinemasının en iyi filmlerini izleyecek.

Kaleiçi’nin UNESCO Dünya Kültür Miras Listesi’ne girmeye aday tek kültür varlığı Yivli Minare Camii avlusunda ise her akşam tasavvuf müziği dinletileri ve sema gösterileri olacak.

Kale Kapısı’nda piyano var

Workshoplar, müzik ve sinema günleriyle birlikte sanatın farklı alanlarından performansların da gerçekleştirileceği festivalde son dönemin en yetenekli bestecileri arasında yer alan Murat Ömür Tuncer, festivalin kapanış günü, 9 Temmuz Pazar, piyanosuyla Kale Kapısı’na olacak.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
AntalyaFestival
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Festivale ‘İhmal’ eleştirisi
Festivale ‘İhmal’ eleştirisi
Berberoğlu ilçe başkanları toplantısına katıldı
Berberoğlu ilçe başkanları toplantısına katıldı
Gazipaşa’ya ikinci radyoloji uzmanı atandı
Gazipaşa’ya ikinci radyoloji uzmanı atandı

banner452

banner418

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Yeni Alanya Gazetesi. ALANYANIN HABER SİTESİ, DİM MEDYA, ALANYA NEWS.

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 513 17 55

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Pro Medya Web Professionals