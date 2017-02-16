Alanya’nın imar planlarına jet onama

ANTALYA Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, söz konusu halka hizmet olunca iktidar-muhalefet belediye ayrımı yapmaksızın tüm ilçelerde hizmetin önünü açacak kararları bekletmeden alıyor. Büyükşehir Yasası ile birlikte ilçelerin 1/25000 ve 1/5000 imar planlarının hazırlanması ve onayının Büyükşehir Belediyesi yetkisine geçmesiyle, planlama süreci hız kazandı. Hizmetin gecikmemesi için gerek belediyelerin, gerek diğer kamu kurumlarının yıllardır sürüncemede kalan üst ölçekli imar planları ve plan talepleri Büyükşehir Meclisi’nde rekor sürelerde görüşülerek, onaylanıyor.



İMAR SORUNLARINA HIZLI ÇÖZÜM

Büyükşehir Belediyesi’nin bu hızından faydalanan ilçelerin başında Alanya geliyor. Son 3 yılda Alanya için büyük önem taşıyan imar planlamaları çok hızlı şekilde Büyükşehir Meclisi’nde onandı. Avsallar, Demirtaş, Yeşilöz, Gedevet, Mahmutlar, Kestel gibi birçok mahallenin imar sorunları çözüldü. Alanya Çevreyolu, Güzelbağ Küçük Sanayi Sitesi, Gedevet Spor Tesisleri ile ilgili planlamalar da vakit kaybedilmeksizin, Büyükşehir Meclisi’nden geçti. Alanya planlamasının anayasası konumunda olan 1/100000 ve 1/25000 ölçekli planlar ihale edildi ve meclis gündemine alındı. Alanya’nın 102 mahallesinin tamamını kapsayan ve bütün kullanım alanlarını belirleyen planla ilgili komisyon çalışmaları devam ediyor. Önümüzdeki aylarda Büyükşehir Meclisi’nde görüşülerek, karara bağlanacak.



TÜREL’İN GAYRETLERİ TAKDİR TOPLUYOR

1/5000 ve 1/25000 gibi üst ölçekli planlama yetkisi sadece Büyükşehir Belediyesi yetkisinde olduğu için bu çalışmaların başka kurum ve kişilerce sahiplenilmeye çalışılması, bu çalışmalardan dolayı bazı kişi ve kurumlara teşekkür edilirken Büyükşehir Belediye Meclisi ve Başkanı Menderes Türel'den özellikle bahsedilmemesi manidar bulundu. Geçmişte üst ölçekli planları bakanlıklarda onaylatmak için yıllarca bekleyen ilçe belediyelerinin şimdi aylar içerisinde bu planlarının onaylanması ve bu konuda Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'in hızla sonuç alma adına gayretleri takdir topluyor.

Büyükşehir Belediyesi’nin Alanya’ya kazandırdığı imar planları şunlar:



DEMİRTAŞ İMAR PLANI

Demirtaş 1/25000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı değişikliği: Kapanan Demirtaş beldesi zamanında onay için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na müracaat edilen plan, 29 Mart 2014’teki yerel seçimlerin ardından Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne gönderildi. Büyükşehir Belediyesi planın kendisine ulaşmasının ardından itirazları değerlendirip kısa süre içinde; 8 Ağustos 2014’te karara bağladı. Ancak Şehir Plancıları Odası’nın açtığı dava üzerine plan hükümsüz hale geldi. Sorun 1/25000 ölçekli Alanya planlaması kapsamında çözülecek.



YEŞİLÖZ İLAVE NAZIM İMAR PLANI

Yeşilöz Mahallesi 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/5000 Ölçekli İlave Nazım İmar Planı: İl Özel İdare zamanında yapılamayan plan, 8 Ekim 2014 tarihinde Büyükşehir Meclisi tarafından karara bağlandı. Yeşilköy planı, Antalya’da bir mahalle ile ilgili yapılan en büyük alanlı planlama özelliği taşıyor. Aynı zamanda Yeşilöz - Uğrak mahallelerinin koruma sınırı içinde yapılan planlar Bakanlığa gönderildi ve onama aşamasında.



MAHMUTLAR ÇEVRE DÜZENİ PLANI

Antalya Doğu Alanya Planlama Altbölgesi Mahmutlar 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planı; Kapanan Mahmutlar Belediyesi’nin ihale edip bitirilemeyen 1/25000’lik plan Büyükşehir Belediyesi’nce tamamlanarak, 8 Ekim 2014 tarihinde onaylandı.



GEDEVET YAYLASI’NA SPOR TESİSİ

Gedevet Yaylası’nda Spor Tesisleri Alanı planlanması: Büyükşehir Belediyesi tarafından rekor bir sürede onandı. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapılacak ve Alanyaspor’a tahsis edilecek kamp tesisleri için Orman Genel Müdürlüğü’nden izinler alındıktan sonra gerekli planlama hızla Büyükşehir Meclis gündemine alındı ve jet hızıyla 4 gün sonraki devam meclisinde 16 Aralık 2014’te karara bağlandı.



ALANYA BELEDİYE BİNASI İÇİN PLANLAMA

Cumhuriyet Mahallesi 1273 ada 1 parsel, Cikcilli Mahallesi 316 ada 1,2 parseller ve Oba Mahallesi 350 ada 1 parselde yer alan Spor Alanı, Park Alanı ve Belediye Hizmet Alanının yer değiştirmesi; Belediye binası yapmak için Alanya Belediyesi’nin istemiş olduğu plan tadilatı, 8 Ocak 2015’te Büyükşehir Meclisi’nden geçti.



ALANYA ÇEVREYOLU PLANLAMASI

Alanya Çevreyolu Projesi güzergahında bulunan Kestel, Mahmutlar ve Cikcilli mahallelerine ait nazım imar planları kısa sürede tamamlattırılarak 2015 yılında onaylandı. Alanya Belediyesi ile birlikte hareket edilen bu planlar ile çevre yolu güzergahı, kamulaştırma yapılmadan 18. madde uygulaması ile elde edilmesi amaçlandı. Hem devlet kamulaştırma yükünden kurtuldu hem de vatandaşların imarlı arsa talepleri yerine getirildi. Bu planlama kapsamında ayrıca Kestel’deki Alaaddin Keykubat Üniversitesi kampüsünü ortadan ikiye bölen 20 metrelik yol sorunu da çözülerek, alanın bütünleştirilmesi de sağlandı.

SUGÖZÜ İMAR PLANI REVİZYONU

Sugözü Mahallesi Kütürüp mevkii 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı revizyonu: Mahkeme kararı ile iptal edilen Sugözü Mahallesi Kütürüp mevkiinin 18. madde uygulamasına esas 1/5000 nazım imar planı revizyonu, 8 Aralık 2015 tarihinde Büyükşehir Meclisi’nden geçti.



ALANYASPOR TESİSLERİ İLE İLGİLİ PLANLAMA

Büyükşehir Belediyesi tarafından inşa edilerek Alanyaspor’a verilecek Avrupa’nın en iyi kamp tesisleriyle ilgili Mahmutlar’daki Maliye Hazinesi’ne ait parsellerle ilgili planlama, Büyükşehir Belediyesi tarafından yapıldı ve 8 Şubat 2016 tarihinde onandı. Plan, Mahmutlar Mahallesi’ne yapılacak Alanyaspor kamp tesisleri, spor alanları ve lojistik alanları kapsıyor.



KÜÇÜK SANAYİ SİTESİ REVİZYON PLANI

Güzelbağ Küçük Sanayi Sitesi Revizyon Planı: Büyükşehir Belediyesi Alanya’ya yeni bir sanayi sitesi kazandırmak üzere kollardı sıvadı. ALTSO ile yapılan protokol çerçevesinde, Güzelbağ Mahallesi’ne küçük ölçekli sanayi sitesi yapılmasıyla ilgili planlama 1/5000, 1/1000 ve 18. madde uygulaması dahil olmak üzere Büyükşehir Belediyesi tarafından tamamlanarak, 9 Mayıs 2016 tarihinde meclisten geçti.



GÜNEŞ SANTRALİ İLE İLGİLİ PLANLAMA

Alanya Belediyesi’nin Toslak Mahallesi’nde kuracağı güneş enerji santralli ile yaptığı planlama 10 Haziran 2016’da Büyükşehir Meclisi tarafından onandı.



AVSALLAR İMAR PLANI REVİZYONU

Son olarak Avsallar Mahallesi’nin imar sorunu çözüldü. Kapanan Avsallar Belediyesi zamanında yapılan plan, mahkeme kararıyla iptal edildiği için mahallede yapılaşma durmuştu. Avsallar’ın plansız kalmasına müsaade etmeyen Büyükşehir Belediyesi, Alanya Belediyesi ile işbirliğine giderek, sorunu çözdü. Avsallar Mahallesi’nin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı mahkeme kararlarında belirtilen hususlar doğrultusunda revize edildi ve 10 Şubat 2017 tarihindeki Büyükşehir Meclisi’nden geçti.

TÜRKLER İMAR PLANI REVİZYONU

Öte yandan Türkler Mahallesi’nin plan sorunu da çözülüyor. Türkler’in 1/5000 ölçekli revizyon imar planı Büyükşehir Meclisi gündemine alınarak, komisyona havale edildi. İmar Komisyonu tarafından incelenmekte olan plan eksikliği yoksa Mart ayı meclis toplantısında görüşülerek, karara bağlanacak.