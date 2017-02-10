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Alanya'da Bölge Hastanesi'nde isyan

Alanya'nın Oba Mahallesi’nde yapımı devam eden Alanya Bölge Hastanesi inşaatında çalışan bazı işçiler, para alamadıklarını iddia ederek isyan ettiler

Alanya'da Bölge Hastanesi'nde isyan

Alanya'nın Oba Mahallesi’nde yapımı devam eden Alanya Bölge Hastanesi inşaatında çalışan bazı işçiler, para alamadıklarını iddia ederek isyan ettiler

10 Şubat 2017 Cuma 22:43
Alanya'da Bölge Hastanesi'nde isyan
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Erkan UYSAL

İŞÇİLER "Çalışanların yarısı para alamadığı için gitti, yarısı da para olmadığı için gidemiyor" dediler. Yıllardır inşaatın sürdüğünü ve bir türlü tamamlanamadığını ifade eden işçiler "3 aydır para alamıyoruz. Hastane inşaatında yaklaşık 150 işçi çalışıyor. İşçilerin yarısı para alamadıkları için işini bırakıp geri döndü. Yarısı da para alamadığı için gidemiyor. Sigortamız bile yatmıyor. Yol paramız olmadığı için evimize geri dönemiyoruz. Bize 'Bildiğiniz yere gidin. İsterseniz cumhurbaşkanına gidin. O bile bir şey yapamaz' diyorlar. Mağduruz. İçimizdeki bazı arkadaşlar 15 kişilik aileye bakıyor. Çocuklarımız bizden para bekliyor. Parasızlıktan sigarayı bıraktık. Hastane inşaatını yapan Kazova İnşaat sahipsiz. Şantiye şefinin olanlardan haberi yok. Taşeron para vermiyor. Taşeron bize 'Ben para alamıyorum, size ne yapayım?' diyor. Şantiye işçileri de para alamıyor ama yine de çalışıyor. 15-20 kişi parasızlıktan çıktı ama yerine yenilerini alıyorlar. Ne yapmamız lazım? Hep mecburiyetten çalıştık. Artık bıçak kemiğe dayandı. Borcumuzu ödemek için kredi çektik ama ödeyemediğimiz için haciz geldi. Kredi kartı borcumuzu ödeyemiyoruz. Çocuklarımıza para gönderemediğimiz için yakında onları da evden çıkarırlar. İntihar mı edelim? Şimdilik yemek çıkıyor ama yakında yemek de vermeyebilirler. Sigortamızı asgari ücret üzerinden gösteriyorlar ama inşaatta çalışan hiç kimse asgari ücret üzerinden çalışmaz. Biz yasal haklarımız için başvuracağımızı söylediğimiz zaman tehdit ediyorlar. Aldığımız ücret asgari ücretin yarısı bile değil. Asgari ücreti bırakın, elden ödeme bile alamıyoruz. Buradan paramızı almadan gitmeyeceğiz" dediler. İşçilerden Zekeriya Saygılı da "Para istemiyorum. Yeter artık, 3 aydır para alamıyoruz. Sigorta yatırılmıyor. 2 çocuğum var. Onlara para gönderemiyorum" diye konuştu. 

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Son Güncelleme: 10.02.2017 22:49
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AlanyaBölge HastanesiAlanya Bölge Hastanesi
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