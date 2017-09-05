Alanya'nın komşusu Gündoğmuş'ta tecavüzcüye linç girişimi

Yeni Alanya - Özel Haber

EDİNİLEN bilgiye göre tecavüz olayı, Alanya'nın komşusu Gündoğmuş ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, evli ve 3 çocuk babası olduğu bildirilen 40 yaşındaki erkek kuaförü Ahmet T.A, henüz 16 yaşındaki lise 1. sınıf öğrencisi kıza tecavüz etti. Şahsın, ardından küçük kıza uzun süre 'Sakın babana söyleme' diyerek şantaj uyguladığı iddia edildi. Küçük kız, önceki gün teyzesine tecavüze uğradığını söyleyince olay ortaya çıktı. Ailenin polise başvurması sonucu zanlı Ahmet T.A. gözaltına alındı. Küçük ilçede tecavüz olayının hızla yayılmasıyla Gündoğmuş Adliyesi önünde mağdur kızın yakınları ve halk toplandı. Zanlıyı linç etmek isteyen öfkeli kalabalık sakinleştirilemeyince, Antalya Emniyet Müdürlüğü'nden takviye çevik kuvvet ekipleri Gündoğmuş'a gönderildi. Takviye ekiplerin gelmesinin ardından tutuklanan zanlı, adliye binasından geniş güvenlik önlemleri altında çıkarıldı. Bu sırada bazı vatandaşlar zanlıya saldırdı. Polis, vatandaşları kontrol altına alamayınca biber gazı müdahalesinde bulundu. Vatandaşlar, biber gazı sıkılarak durdurulabildi ve zanlı Alanya L Tipi Kapalı Cezaevi'ne götürüldü.

