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Alanya'da korkunç kaza: Kaldırımda can verdi!

Alanya'da kaldırımda yürüyen vatandaş, yolda çarpışan iki otomobilden birinin çarpması sonucu can verdi 

Alanya'da korkunç kaza: Kaldırımda can verdi!

Alanya'da kaldırımda yürüyen vatandaş, yolda çarpışan iki otomobilden birinin çarpması sonucu can verdi 

05 Eylül 2017 Salı 16:45
Alanya'da korkunç kaza: Kaldırımda can verdi!
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Haber: Mehmet AL

EDİNİLEN bilgiye göre talihsiz kaza, Alanya'nın Kargıcak Mahallesi'nde meydana geldi. Sabah saat 09.00 sıralarında Kemali K. (42) yönetimindeki 07 NNA 79 plakalı otomobille, karşı yönden gelen Alman uyruklu Lothar K. yönetimindeki 07 MD 034 plakalı otomobil çarpıştı. Kazanın ardından direksiyon hakimiyetini kaybeden Kemali K'nın kullandığı otomobil hızla kaldırıma çıktı ve bu sırada kaldırımda yürüyen 64 yaşındaki Fikret Kemal Yıldırım'a çarptı. Ağır yaralanan Yıldırım, kaza yerine gelen 112 Acil Servis ambulansı tarafından ALKÜ Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Bu inanılmaz ölümün ardından otomobil sürücüleri Kemali K. ve Lothar K. jandarma tarafından gözaltına alındılar. 
 

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Son Güncelleme: 05.09.2017 17:18
Anahtar Kelimeler:
AlanyaKargıcakKaldırımTrafik Kazası
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