Türkiye son 16'ya adını yazdı

12 Dev Adam, Avrupa Basketbol Şampiyonası D Grubu 4. maçında bu akşam Belçika ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Millilerimiz, 78-65'lik skorla kazandı ve gruptaki 2. galibiyetini aldı.
Türkiye, EuroBasket D Grubu 4. maçında karşılaştığı Belçika'yı ara ara zorlansa da devirip, turnuvada yola devam etmek adına dev bir adım attı: 78-65.
Melih, Cedi ve Semih'in skorer oyununa, bench'ten gelen Furkan Korkmaz'ın sayıları ve kattığı müthiş hava eklenince zafer geldi.
Belçika, üçüncü çeyrekte 'yakalar gibi' olsa da 12 Dev Adam 'kaçmayı' başardı. Şimdi gözler, Perşembe akşamı oynanacak Letonya maçına çevrildi.
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