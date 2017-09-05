Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 27°
az bulutlu
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU
BİST
108873
ALTIN
148.017
DOLAR
3.4380
STERLİN
4.4781
EURO
4.0935
6 Eylül 2017 Alanya - Antalya Hava Durumu
6 Eylül 2017 Alanya -...
Bel fıtığı rahatsızlığında gereksiz ameliyatlar ağrıyı arttırıyor
Bel fıtığı ameliyatına dikkat!
Whatsapp'a yeni 'tik' geliyor!
Whatsapp'a yeni 'tik' geliyor!
banner468

Litvanya son 16 turuna yükselmeyi garantiledi

2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası B Grubu mücadelesinde Litvanya, Ukrayna'yı 94-62 yenerek son 16 turuna kalmayı garantiledi

Litvanya son 16 turuna yükselmeyi garantiledi

2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası B Grubu mücadelesinde Litvanya, Ukrayna'yı 94-62 yenerek son 16 turuna kalmayı garantiledi

05 Eylül 2017 Salı 18:54
Litvanya son 16 turuna yükselmeyi garantiledi
banner404

İSRAİL'İN başkenti Tel Aviv ile aynı adı taşıyan salonda oynanan  maçta, Ukrayna ile Litvanya karşılaştı.
 
İlk periyodu 27-10 önde tamamlayan Litvanya, soyunma odasına 44-30  üstün gitti. Rakibi karşısındaki üstün performansını ikinci yarıda da sürdüren ve  üçüncü periyodu 72-47'lik skorla geçen Litvanya, karşılaşmayı 32 sayı farkla 94-62 kazandı.
 
Bu sonuçla Litvanya, gruptaki dördüncü maçında üçüncü galibiyetini  elde ederek son 16 turuna yükselmeyi başardı.
 
Litvanya'da Jonas Valanciunas, 22 sayı, 14 ribauntla galibiyette  başrol oynadı. Ukrayna'da Artem Pustovyi'nin 29 sayısı mağlubiyeti engelleyemedi.
 

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Son Güncelleme: 05.09.2017 19:05
Anahtar Kelimeler:
Litvanya
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Fransa, gruptan çıkmayı garantiledi
Fransa, gruptan çıkmayı garantiledi
Sırbistan farklı kazandı
Sırbistan farklı kazandı
Basketbolda fikstür çekildi
Basketbolda fikstür çekildi

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim