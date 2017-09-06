Houston, eşi benzeri görülmemiş bir paraya satıldı

Rockets, 1993'te Les Alexander tarafından 85 milyon Dolar'a satın alınmıştı. Alexander, temmuzda Rockets'ı satmak istediğini duyurmuştu.

NBA takımlarından Los Angeles Clippers , 2014'te 2 milyar Dolar'a satılarak bu alanda rekor kırmıştı.

Açıklamada, Houstonlı iş adamı milyarder Tilman Fertitta'nın Rockets için 2.2 milyar Dolar ödeyeceği ifade edilirken, söz konusu miktarın NBA'de yeni bir rekor olduğuna dikkati çekildi.

AMERİKAN Basketbol Ligi ( NBA ) takımlarından Houston Rockets 'ın rekor fiyata satıldı. NBA'in resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Rockets'ın 2.2 milyar Dolar'a satıldığı belirtildi.

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