Fransa, gruptan çıkmayı garantiledi

FİNLANDİYA'NIN başkenti Helsinki'deki Helsinki Arena'da oynanan A Grubu mücadelesinde Fransa ile Polonya karşılaştı. Karşılaşmaya iyi başlayan Polonya, ilk periyodu 20-13 ve devreyi 34-26 önde geçti. Fransa, ikinci yarıda hücumdaki etkili oyunuyla maça ortak olmasını bildi. Maçın 3. çeyreği 52-51 Polonya'nın üstünlüğüyle geçilirken, Fransa son periyotta ürettiği 27 sayıyla rakibini 78-75 yenmesini bildi. Bu sonuçla Fransa, 3. galibiyetini alarak gruptan çıkmayı garantiledi. Polonya ise 3. yenilgisini aldı.

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