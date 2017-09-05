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Fransa, gruptan çıkmayı garantiledi

2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası dördüncü maçlarında Fransa, Polonya'yı 78-75 mağlup etti

Fransa, gruptan çıkmayı garantiledi

2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası dördüncü maçlarında Fransa, Polonya'yı 78-75 mağlup etti

05 Eylül 2017 Salı 19:03
Fransa, gruptan çıkmayı garantiledi
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FİNLANDİYA'NIN başkenti Helsinki'deki Helsinki Arena'da oynanan A  Grubu mücadelesinde Fransa ile Polonya karşılaştı. Karşılaşmaya iyi başlayan  Polonya, ilk periyodu 20-13 ve devreyi 34-26 önde geçti.
 
 Fransa, ikinci yarıda hücumdaki etkili oyunuyla maça ortak olmasını  bildi. Maçın 3. çeyreği 52-51 Polonya'nın üstünlüğüyle geçilirken, Fransa son  periyotta ürettiği 27 sayıyla rakibini 78-75 yenmesini bildi.
 
Bu sonuçla Fransa, 3. galibiyetini alarak gruptan çıkmayı garantiledi.  Polonya ise 3. yenilgisini aldı.
 

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Fransa
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