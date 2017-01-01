Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 31°
az bulutlu
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU
BIST
107181
ALTIN
142.412
DOLAR
3.5485
STERLIN
4.6313
EURO
4.1265

Burçlarda Bugün

Koç Burcunda Bugün

Bugün yeteneklerinizle ilgili konulara daha fazla eğilebilirsiniz. Parasal durumunuzla ilgili yeni adımlar atmak için uygun bir gündesiniz. İşlerinize başarılı olmak için çaba göstereceksiniz....

Devamını Oku
Boğa Burcunda Bugün

Bugün geleceğiniz ilgili kişisel planlar yapabilirsiniz. Sorumlu olduğunuz konularda kararlar almak için acele edebilirsiniz. Hassas olduğunuz konularda arkadaşlarınızdan destek alabilirsiniz....

Devamını Oku
İkizler Burcunda Bugün

Bugün yaşanan ani değişimleri kabullenmekte zorlanabilirsiniz. Ticari konulardaki gelişmeleri göz ardı etmeyin. İşlerinizi kontrolden geçirmeye çalışın. Bazı konular zihninizi bulandırabilir....

Devamını Oku
Yengeç Burcunda Bugün

Bugün geleceğiniz ilgili planlar yapabilirsiniz. Sorumlu olduğunuz işlerinizi ilerletmek için mücadele verebilirsiniz. Ticari konularda gelecek yönünde yeni atılımlar yapmak isteyebilirsiniz....

Devamını Oku
Aslan Burcunda Bugün

Bugün iş hayatınızla ilgili konularla ilgilenebilirsiniz. Sorumluluklarınızdaki artış sizi yorabilir. İletişimde olduğunuz kişilerle anlaşmakta zorluk yaşayabilirsiniz. Bu durum sizi zor...

Devamını Oku
Başak Burcunda Bugün

Bugün geleceğiniz ilgili planlar yapabilirsiniz. Sorumlu olduğunuz işlerinizi ilerletmek için mücadele verebilirsiniz. Ticari konularda gelecek yönünde yeni atılımlar yapmak isteyebilirsiniz....

Devamını Oku
Terazi Burcunda Bugün

Bugün endişe duyduğunuz konularda tedbirli olmanızda fayda var. Ortaklı konularda ani gelişmeler olabilir. Parasal konularda hızlı karar almanız gerekebilir. Çalışma hayatınızdaki işlerle...

Devamını Oku
Akrep Burcunda Bugün

Gün içinde zihinsel işler sizi yorabilir. Eşinizle ilgili konularda daha hassas olabilirsiniz. Bugün keyif aldığınız konulara zaman ayırmak size iyi gelecektir. Aşk hayatınız gündeminizi...

Devamını Oku
Yay Burcunda Bugün

Gün içinde zihinsel işler sizi yorabilir. Eşinizle ilgili konularda daha hassas olabilirsiniz. Bugün keyif aldığınız konulara zaman ayırmak size iyi gelecektir. Aşk hayatınız gündeminizi...

Devamını Oku
Oğlak Burcunda Bugün

Bugün geleceğinizle ilgili konularda çok hızlı karar alma isteği içinde olabilirsiniz. Arkadaşlarınızla birlikte programlar yapabilirsiniz. İletişimde ani değişkenler sizi zorlayabilir....

Devamını Oku
Kova Burcunda Bugün

Bugün geleceğiniz ilgili planlar yapabilirsiniz. Sorumlu olduğunuz işlerinizi ilerletmek için mücadele verebilirsiniz. Ticari konularda gelecek yönünde yeni atılımlar yapmak isteyebilirsiniz....

Devamını Oku
Balık Burcunda Bugün

Bugün geleceğinizle ilgili konularda çok hızlı karar alma isteği içinde olabilirsiniz. Arkadaşlarınızla birlikte programlar yapabilirsiniz. İletişimde ani değişkenler sizi zorlayabilir....

Devamını Oku

banner452

banner418

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Yeni Alanya Gazetesi. ALANYANIN HABER SİTESİ, DİM MEDYA, ALANYA NEWS.

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 513 17 55

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Pro Medya Web Professionals