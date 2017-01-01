Burçlarda Bugün
Bugün yeteneklerinizle ilgili konulara daha fazla eğilebilirsiniz. Parasal durumunuzla ilgili yeni adımlar atmak için uygun bir gündesiniz. İşlerinize başarılı olmak için çaba göstereceksiniz....Devamını Oku
Bugün geleceğiniz ilgili kişisel planlar yapabilirsiniz. Sorumlu olduğunuz konularda kararlar almak için acele edebilirsiniz. Hassas olduğunuz konularda arkadaşlarınızdan destek alabilirsiniz....Devamını Oku
Bugün yaşanan ani değişimleri kabullenmekte zorlanabilirsiniz. Ticari konulardaki gelişmeleri göz ardı etmeyin. İşlerinizi kontrolden geçirmeye çalışın. Bazı konular zihninizi bulandırabilir....Devamını Oku
Bugün geleceğiniz ilgili planlar yapabilirsiniz. Sorumlu olduğunuz işlerinizi ilerletmek için mücadele verebilirsiniz. Ticari konularda gelecek yönünde yeni atılımlar yapmak isteyebilirsiniz....Devamını Oku
Bugün iş hayatınızla ilgili konularla ilgilenebilirsiniz. Sorumluluklarınızdaki artış sizi yorabilir. İletişimde olduğunuz kişilerle anlaşmakta zorluk yaşayabilirsiniz. Bu durum sizi zor...Devamını Oku
Bugün geleceğiniz ilgili planlar yapabilirsiniz. Sorumlu olduğunuz işlerinizi ilerletmek için mücadele verebilirsiniz. Ticari konularda gelecek yönünde yeni atılımlar yapmak isteyebilirsiniz....Devamını Oku
Bugün endişe duyduğunuz konularda tedbirli olmanızda fayda var. Ortaklı konularda ani gelişmeler olabilir. Parasal konularda hızlı karar almanız gerekebilir. Çalışma hayatınızdaki işlerle...Devamını Oku
Gün içinde zihinsel işler sizi yorabilir. Eşinizle ilgili konularda daha hassas olabilirsiniz. Bugün keyif aldığınız konulara zaman ayırmak size iyi gelecektir. Aşk hayatınız gündeminizi...Devamını Oku
Gün içinde zihinsel işler sizi yorabilir. Eşinizle ilgili konularda daha hassas olabilirsiniz. Bugün keyif aldığınız konulara zaman ayırmak size iyi gelecektir. Aşk hayatınız gündeminizi...Devamını Oku
Bugün geleceğinizle ilgili konularda çok hızlı karar alma isteği içinde olabilirsiniz. Arkadaşlarınızla birlikte programlar yapabilirsiniz. İletişimde ani değişkenler sizi zorlayabilir....Devamını Oku
Bugün geleceğiniz ilgili planlar yapabilirsiniz. Sorumlu olduğunuz işlerinizi ilerletmek için mücadele verebilirsiniz. Ticari konularda gelecek yönünde yeni atılımlar yapmak isteyebilirsiniz....Devamını Oku
Bugün geleceğinizle ilgili konularda çok hızlı karar alma isteği içinde olabilirsiniz. Arkadaşlarınızla birlikte programlar yapabilirsiniz. İletişimde ani değişkenler sizi zorlayabilir....Devamını Oku