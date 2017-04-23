Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 14°
Az bulutlu
GÜNDEM ASAYİŞ BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ YAŞAM TÜRKİYE DÜNYA ANTALYA ALANYA ANKET ADVERTORİAL ÇEVRE GENEL
BIST
92424
ALTIN
150.326
DOLAR
3.6475
STERLIN
4.6644
EURO
3.9001
Haberini; çek gönder. İsminle yayınlayalım!
Diyet kola içen erken bunuyor
Diyet kola içen erken bunuyor
22 Nisan 2017 Cuma - Günlük Burç Yorumu
22 Nisan Günlük Burç Yorumu
22 Nisan 2017 Alanya - Antalya Hava Durumu
22 Nisan 2017 Alanya -...

Yeni aldığı aracı yan yattı, oğlu parayı aradı

Bursa'da yeni aldığı aracıyla kaza yapan sürücünün oğlu, araçta para aradı

Yeni aldığı aracı yan yattı, oğlu parayı aradı

Bursa'da yeni aldığı aracıyla kaza yapan sürücünün oğlu, araçta para aradı

23 Nisan 2017 Pazar 09:22
Yeni aldığı aracı yan yattı, oğlu parayı aradı
banner404

BURSA'NIN Nilüfer ilçesine bağlı Odunluk Mahallesi Odunluk Köprüsü üzerinde Keles ilçesinden aldığı 16 FK 198 plakalı kamyonetiyle kaza yapan Dursun Saka(49) yaralı olarak yerde yatarken karşı şeritten gelen Rahmi Sadık(38) idaresinde ki 41 R 9127 plakalı araç duramayarak, yan yatan kamyonete çarptı.
Çarpmanın etkisiyle araçta bulunan Rahmi Sadık'ın eşi Suzan Sadık(28) ve çocukları Aslı Sadık(10) ile Ramazan Sadık(8) yaralandı. Olay yerine gelen bir ambulansla yaralı Dursun Saka Çekirge Devlet Hastanesine kaldırılırken hafif yaralı olan Sadık ailesi yağan yağmurdan sığınmak için polis ekiplerinin otosuna alındı.
Daha sonra olay yerine gelen başka bir ambulansla da hastaneye kaldırıldılar. Kaza sonrası yan yatan kamyonetin sürücüsünün oğlu Mustafa Saka olay yerine gelerek babasının kamyoneti aldıktan sonra artan parayı koyduğu kırmızı çantayı aradı. Aramalarının sonucunda çantaya ulaşan Mustafa Saka polis ekiplerinin tutanak tutmasının ardından çantada bulunan 8 bin 500 Türk Lirasını aldı.
Yaralıların hayati tehlikesi olmadığı öğrenilirken polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı. 
 

banner355
Anahtar Kelimeler:
BursaNilüferYeni Aldığı Araç
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Alanya yolunda korkutan kaza!
Alanya yolunda korkutan kaza!
Alanya'da jandarmadan uyuşturucu operasyonu
Alanya'da jandarmadan uyuşturucu operasyonu
Alanya'daki korkunç intiharda şok ayrıntı!
Alanya'daki korkunç intiharda şok ayrıntı!

banner452

banner418

banner407

banner449

English Russian

banner419

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Yeni Alanya Gazetesi. ALANYANIN HABER SİTESİ, DİM MEDYA, ALANYA NEWS.

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 513 17 55

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Pro Medya Web Professionals