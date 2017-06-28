Yaraladılar, kaçtıkları ilçede yakalandılar

ÇORUM kent merkezinde silahlı yaralama olayına karışan 5 kişi, otomobille kaçtı. Şüphelilerin Osmancık İlçesi yönüne gittikleri bilgisini alan polis ekipleri, Çorum Yolu kavşağında önlem aldı. Polisinin dur ihtarına uymayan şüpheliler ilçe merkezine araçlarıyla giriş yaptı. Polis ve şüpheliler arasında kovalamaca yaşandı. Bir süre sonra araçtan inip koşarak kaçmaya çalışan M.Y., K.G., Y.A., M.C. ve M. Ç. isimli 5 kişi, Yazı Mahallesi Akşemseddin Camisi önünde yakalandı.

Kaçarken tabancayı yol kenarına atan şüpleliler emniyete götürüldü. Yapılan detaylı aramada araç içinde çok sayıda tabanca mermisi ve fişek çıktı. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.