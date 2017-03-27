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Yanlış kişiyi torbacı sanınca canından oldu

Yılbaşı gecesi uyuşturucu satıcısı ararken, torbacı sandığı bir kişinin "Alnımda esrarcı mı yazıyor" tepkisi üzerine çıkan tartışmada dövüldükten sonra tabancayla öldürülen Korkut Özgün'ün katil zanlısı 7 şüpheli hakkında dava açıldı

Yanlış kişiyi torbacı sanınca canından oldu

Yılbaşı gecesi uyuşturucu satıcısı ararken, torbacı sandığı bir kişinin "Alnımda esrarcı mı yazıyor" tepkisi üzerine çıkan tartışmada dövüldükten sonra tabancayla öldürülen Korkut Özgün'ün katil zanlısı 7 şüpheli hakkında dava açıldı

27 Mart 2017 Pazartesi 13:39
Yanlış kişiyi torbacı sanınca canından oldu
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ADANA'DA Seyhan ilçesindeki Ova Mahallesi'nde 2017 yılının ilk dakikalarında meydana gelen olayda iddiaya göre 37 yaşındaki Korkut Özgün, otomobiliyle ara sokaklarda uyuşturucu satıcısı ararken yolda yürüyen Deniz S.'ye "Bir şey var mı?" diye seslendi. Deniz S.'nin "Ne istiyorsun, anlamadım" demesi üzerine Özgün, uyuşturucu aradığını belirterek Deniz S.'den esrar istedi. Deniz S. ise "Alnımda esrarcı mı yazıyor" diyerek tepki gösterdi.

OTOMOBİLDE DÖVMEYE DEVAM ETTİ

Özgün'ün küfür etmesi üzerine çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavgayı gören Deniz S.'nin mahalleden arkadaşları Mehmet B., Fırat D., Murat T. ve Kenan T. olay yerine gelerek Korkut Özgün'ü darp etmeye başladı. Otomobiliyle kaçmak isteyen Korkut Özgün'ü Deniz S. ve Fırat D. otomobile binerek dövmeye devam etti. Kavgaya sonradan dahil olan Kenan S. de otomobilin şoför koltuğunda oturan Korkut Özgün'ün önce ayaklarına daha sonra da başına tabancasıyla ateş etti. Korkut Özgün tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybederken, saldırganlar ise kaçarak gözden kayboldu.

Polisin yaptığı çalışma sonucu gözaltına alınan Deniz S., Kenan S. ve Mehmet B. tutuklanırken, Murat T. ve Kenan T. ile Fırat D. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.Şakir G.'nin yakalanması için çalışmalar devam ederken, olayla ilgili soruşturmasını tamamlayan Cumhuriyet Savcısı, iddianamesini tamamladı.

Savcı, Kenan S. hakkında kasten öldürme suçundan ömür boyu hapis istemiyle, diğer 6 şüpheli hakkında ise cinayete yardım ettikleri gerekçesiyle 15'er yıl hapis cezası istemiyle Adana 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ne dava açtı. Davanın ilk duruşması önümüzdeki günlerde görülecek.
 

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Anahtar Kelimeler:
YılbaşıTorbacıAdana
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