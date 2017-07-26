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Yabancı uyruklu konsomatrislere operasyon

Konya'da bir pavyonda, yabancı uyruklu kadınların konsomatris olarak çalıştırıldığı ihbarını alan polis, baskın yaptı. Gözaltına alınan 4 kadın, sağlık kontrolünün ardından, Göç İdaresi'ne teslim edildi

Yabancı uyruklu konsomatrislere operasyon

Konya'da bir pavyonda, yabancı uyruklu kadınların konsomatris olarak çalıştırıldığı ihbarını alan polis, baskın yaptı. Gözaltına alınan 4 kadın, sağlık kontrolünün ardından, Göç İdaresi'ne teslim edildi

26 Temmuz 2017 Çarşamba 10:40
Yabancı uyruklu konsomatrislere operasyon
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KONYA'DA bir pavyonda konsomatris olarak çalıştığı tespit edilen yabancı uyruklu 4 kadın polisin operasyonu sonucu yakalandı.

"PAVYONDA YABANCI UYRUKLU KADIN ÇALIŞTIRILIYOR" İHBARI

Konya  Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, merkez  Selçuklu ilçesi Horozluhan Mahallesi'nde bulunan bir pavyonda yabancı uyruklu kadınların konsomatris olarak çalıştırıldığı bilgisine ulaştı.
PAVYON BASILDI, 4 KADIN GÖZALTINA ALINDI

Bunun üzerine çalışma başlatan polis dün gece (25 Temmuz 2017) pavyona baskın düzenledi. Yapılan baskında Rus vatandaşı U.Z. (20),  Moldova uyruklu A.P. (25), Uganda uyruklu S.K. (33) ve  Kazakistan uyruklu N.Z. (24) yakalanarak gözaltına alındı.
SAĞLIK KONTROLÜNÜN ARDINDAN GÖÇ İDARESİ'NE TESLİM EDİLDİLER

Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen kadınlar polisteki işlemlerinin ardından Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

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