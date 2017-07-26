Yabancı uyruklu konsomatrislere operasyon

KONYA'DA bir pavyonda konsomatris olarak çalıştığı tespit edilen yabancı uyruklu 4 kadın polisin operasyonu sonucu yakalandı.
"PAVYONDA YABANCI UYRUKLU KADIN ÇALIŞTIRILIYOR" İHBARI
Konya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, merkez Selçuklu ilçesi Horozluhan Mahallesi'nde bulunan bir pavyonda yabancı uyruklu kadınların konsomatris olarak çalıştırıldığı bilgisine ulaştı.
PAVYON BASILDI, 4 KADIN GÖZALTINA ALINDI
Bunun üzerine çalışma başlatan polis dün gece (25 Temmuz 2017) pavyona baskın düzenledi. Yapılan baskında Rus vatandaşı U.Z. (20), Moldova uyruklu A.P. (25), Uganda uyruklu S.K. (33) ve Kazakistan uyruklu N.Z. (24) yakalanarak gözaltına alındı.
SAĞLIK KONTROLÜNÜN ARDINDAN GÖÇ İDARESİ'NE TESLİM EDİLDİLER
Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen kadınlar polisteki işlemlerinin ardından Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.