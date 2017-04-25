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Virane evin önünde uyuşturucudan öldü

Kayseri'de uyuşturucu madde kullandığı belirlenen 29 yaşındaki Hakan Göçer’in, Caferbey Mahallesi'ndeki virane bir evin önünde cesedi bulundu

Virane evin önünde uyuşturucudan öldü

Kayseri'de uyuşturucu madde kullandığı belirlenen 29 yaşındaki Hakan Göçer’in, Caferbey Mahallesi'ndeki virane bir evin önünde cesedi bulundu

25 Nisan 2017 Salı 10:09
Virane evin önünde uyuşturucudan öldü
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CAFERBEY Mahallesi Atpazarı Caddesi Eski Kayseri Mahallesi arkasında restorasyon işinde çalışan işçiler, yerde yatan bir kişiyi görünce 155'e ihbarda bulundu. Olay yerine gelen polis ekipleri, terk edilmiş tek katlı eski bir binanın kapısının önünde yatan kişinin ölmüş olduğunu belirledi. 

Yapılan ilk incelemede, Üzerinden Hakan Göçer adına düzenlenmiş kimlik çıkan kişinin, kullandığı uyuşturucu nedeniyle yaşamını yitirdiği belirlendi.

Ceset, Cumhuriyet Savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından, otopsi için Kayseri eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

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Kayseriölü BulunduEğitim
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