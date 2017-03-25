Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 19°
Açık
GÜNDEM ASAYİŞ BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ YAŞAM TÜRKİYE DÜNYA ANTALYA ALANYA ANKET ADVERTORİAL ÇEVRE GENEL
BIST
90383
ALTIN
144.461
DOLAR
3.6117
STERLIN
4.5055
EURO
3.9021
Haberini; çek gönder. İsminle yayınlayalım!
25 Mart 2017 Cumartesi - Günlük Burç Yorumu
25 Mart Günlük Burç Yorumu
25 Mart 2017 Alanya - Antalya Hava Durumu
25 Mart 2017 Alanya -...
Tırnak mantarını dert etmeyin
Tırnak mantarını dert etmeyin

Vahşi cinayetin zanlıları yakalandı

Poşete sarılı bulunan 25 yaşındaki kadının cinayet sırrı çözüldü

Vahşi cinayetin zanlıları yakalandı

Poşete sarılı bulunan 25 yaşındaki kadının cinayet sırrı çözüldü

25 Mart 2017 Cumartesi 13:16
Vahşi cinayetin zanlıları yakalandı
banner404

İZMİR'İN çiğli ilçesinde, bir evde öldürüldükten sonra naylon poşete sarılı bulunan 25 yaşındaki kadının cinayet zanlıları operasyonla yakalandı. İzmir Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, 21 Mart'ta Yakakent Mahallesinde bıçaklanarak öldürülen ve naylon poşete sarılı bulunan Funda Gülmez'in katil zanlısını yakalamak için yoğun çaba harcadı. Polisler, araştırmaları neticesinde, genç kadının birlikte yaşadığı Ü.Ş'nin (24) Konak ilçesindeki Hatay semtinde saklandığı evi tespit etti. Düzenlenen operasyonla Ü.Ş. ve arkadaşı İ.Ö (27) gözaltına alındı. Öte yandan yine olayla ilgili G.K ve M.K'nın da gözaltına alındığı belirtilirken, Ü.Ş.'nin emniyetteki ifadesinde cinayeti 'Kıskançlık' nedeniyle işlediğini söylediği öğrenildi.
  Olay, Yakakent Mahallesi 8087/13 sokakta bulunan bir apartmanın 8'inci katında meydana gelmişti. Ü.Ş. isimli bir şahısla aynı evde yaşadığı öne sürülen 28 yaşındaki Funda Gülmez'den haber alamayan yakınları Gülmez'in yaşadığı eve gitmişti. Yakınları eve girdiğinde genç kızın naylon poşete sarılmış cansız bedeniyle karşılaşmıştı.

banner355
Anahtar Kelimeler:
İzmirCinayetçiğliHaberHatay
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
5 ton kaçak mazot ele geçirildi
5 ton kaçak mazot ele geçirildi
Trafik kazası: 1 yaralı!
Trafik kazası: 1 yaralı!
Tırın altına giren otomobilde can verdi
Tırın altına giren otomobilde can verdi

banner418

banner407

banner449

English Russian

banner419

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Yeni Alanya Gazetesi. ALANYANIN HABER SİTESİ, DİM MEDYA, ALANYA NEWS.

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 513 17 55

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Pro Medya Web Professionals