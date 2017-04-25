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Uyuşturucuyla uçağa binmeye çalışırken yakalandı

Van'da havalimanında valizine gizlediği uyuşturucuyla uçağa  binmeye çalışan zanlı yakalandı

Uyuşturucuyla uçağa binmeye çalışırken yakalandı

Van'da havalimanında valizine gizlediği uyuşturucuyla uçağa  binmeye çalışan zanlı yakalandı

25 Nisan 2017 Salı 11:59
Uyuşturucuyla uçağa binmeye çalışırken yakalandı
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VAN'DA  valizine gizlediği 6 kilogram metamfetamin ile uçağa binmeye çalışan İran uyruklu  gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Van'dan İstanbul'a  gitmek için Van Ferit Melen Havalimanı'na gelen İran uyruklu N.H'nin X-ray  cihazına bıraktığı valizde şüphe üzerine arama yapıldı. Yapılan aramaya, "Rexo" isimli uyuşturucu köpeği de katıldı.Rexo ilk operasyonunda büyük başarıya imza attı. 

Aramada valize gizlenmiş 6 kilo 340 gram metamfetamin ele geçirildi. Zanlı N.H gözaltına alındı.

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Anahtar Kelimeler:
VanRexoİranİstanbul
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