Uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı

ALINAN bilgiye göre, Sebil Mahallesi'ndeki ormanlık alanda Hint keneviri bitkisi ekildiğini tespit eden güvenlik güçleri harekete geçti. Şüpheli şahısların tespit edilmesi ve ortaya çıkarılması için farklı noktalara fotokapan yerleştiren ekipler, bölgeyi takibe aldı. Kenevirlerin bakımını, sulamasını ve çapasını yapmak için bölgeye gelen 4 şüphelinin eşkalleri belirlendi. Yapılan operasyonla 1'i kadın 5 kişi gözaltına alınırken, şüphelilerin evlerinde yapılan aramada ruhsatsız tabanca, tabancaya ait 2 şarjör, 45 adet fişek, 1 kurusıkı tabanca, 1 şarjör, her biri 15 gram ağırlığında 11 plaka esrar, 99 gram esrar ve 2 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.