Uyuşturucu operasyonu: 26 gözaltı

İSTANBUL Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma başlatılmıştı. Çalışma kapsamında Bahçelievler’e bağlı Zafer Mahallesi'nde bir uyuşturucu şebekesi belirlenerek takibe alındı. Yaklaşık 4 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından sabah saatlerinde 25 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Polis helikopterinin de havadan destek verdiği operasyonda 26 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürülürken, ele geçirilen uyuşturuculara ise el konuldu.