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Uyuşturucu operasyonu: 11 tutuklama

Burdur Merkezli 3 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 15 şüpheliden 11’i tutuklandı

Uyuşturucu operasyonu: 11 tutuklama

Burdur Merkezli 3 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 15 şüpheliden 11’i tutuklandı

24 Nisan 2017 Pazartesi 12:52
Uyuşturucu operasyonu: 11 tutuklama
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EDİNİLEN bilgiye göre, Bucak ilçesi Kızılseki köyünde uyuşturucu madde imal ve ticareti yapıldığının belirlenmesi üzerine Bucak Cumhuriyet Savcılığının talimatıyla tespit edilen 15 şüpheli takibe alındı. Jandarma istihbarat ekiplerinin çalışmalarını tamamlamasının ardından oluşturulan 13 özel jandarma ekibi, geçtiğimiz hafta Burdur’un Bucak ilçesi ile Isparta ve Antalya illerinde 13 adrese eş zamanlı düzenlediği operasyonlarda 15 şüpheliyi gözaltına almıştı.
 

Çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi

Jandarma ekiplerinin eş zamanlı düzenlediği operasyonlarda, uyuşturucu madde arama köpeği, 13 adreste, bahçe, ev ve eklentilerde saklanan uyuşturucu maddeleri buldu. 13 adreste yapılan aramada, 18 kilo 545 gram kubar esrar, 10 gram eroin, 60 adet uyuşturucu hap, 200 kök kenevir bitkisi, 20 kök kenevir tohumu, 22 adet cep telefonu, 3 adet uyuşturucu madde kullanma düzeneği, 2 adet hassas terazi, 3 adet metal sikke, 1 adet bonzai, 3 adet av tüfeği ve 2 adet kuru sıkı tabanca ele geçirilmişti.
Jandarmadaki sorguları tamamlanan 15 şüpheli Bucak Adliyesine sevk edildi. Şüphelilerden 11’i tutuklanırken, 2’si adli kontrol karalı ile 2’side savcılık tarafından serbest bırakıldı. 
 

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Anahtar Kelimeler:
BurdurUyuşturucu Operasyonu
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