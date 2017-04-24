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Uçurumdan yuvarlandılar 

Afyonkarahisar’da meydana gelen trafik kazasında, uçurumdan aşağı düşen ticari araçta 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişide yaralandı. Kazada yaralananlar ile hayatını kaybedenlerin cenazeleri, 112 Acil Servis ve AFAD ekipleri tarafından halat yardımıyla çıkarıldı

Uçurumdan yuvarlandılar 

Afyonkarahisar’da meydana gelen trafik kazasında, uçurumdan aşağı düşen ticari araçta 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişide yaralandı. Kazada yaralananlar ile hayatını kaybedenlerin cenazeleri, 112 Acil Servis ve AFAD ekipleri tarafından halat yardımıyla çıkarıldı

24 Nisan 2017 Pazartesi 12:56
Uçurumdan yuvarlandılar 
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KAZA Afyonkarahisar- Konya karayolunun 37. kilometresi Çay ilçesi yakınlarında meydana geldi. Henüz belirlenmeyen bir nedenden ötürü yaşanan kazada, Muhammet Salih Çakır yönetimindeki 43 AF 143 plakalı hafif ticari araç, bölgedeki tuğla fabrikalarının toprak alması sonucu boşalan ve yaklaşık 10 metre derinlikte olan uçurumdan aşağı düştü.
Kazanın ardından yaralıların bilgi vermesi ile olay yerine çok sayıda 112 Acil Servis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri uçurumdan aşağı inip yaralılara ulaşamayınca İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğüne ulaşarak yardım istedi. İhbar üzerinde olay yerine gelen AFAD ekipleri halatlara indikleri uçurumda Emine Çakır isimli kadının öldüğünü belirlerken, yaralı olan İsmail Çakır (5), Salih Çakır (71) ve torunu ile aynı ismi taşıyan 57 yaşındaki İsmail Çakır’ı halat yardımıyla uçurumdan yukarı çıkardı. Dede İsmail Çakır kaldırıldığı Afyonkarahisar Devlet Hastanesinde hayatını kaybederken diğer yaralılar ise Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Hastanesine kaldırıldı. 
2 kişinin öldüğü, 2 kişinin de yaralandığı kaza ile ilgili soruşturma başlatılırken, aracın uçurumdan nasıl aşağı uçtuğu ise araştırılıyor.  
 

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Anahtar Kelimeler:
AfyonkarahisarUçurumdan Yuvarlandılar
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