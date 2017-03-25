Tur otobüsü ile tır çarpıştı, yolcular dehşeti yaşadı

KAZA İzmir-Canakkale karayolu eski garaj kavşağında meydan geldi. Edinilen bilgiye göre, Mustafa Ervavcı (52) yönetimindeki 09 FN 998 plakalı tur otobüsü, içindeki yolcularla birlikte aynı yönde gitmekte olan Mehmet Genç (53) idaresindeki 35 HGE 12 plaka sayılı tıra arkadan çarptı. Kazada otobüs sürücüsü Mustafa Eravcı (52) yaralanırken, faciadan dönüldü. Kaza sırasında otobüsteki yolcular da korku dolu anlar yaşadı. Sürücü Mustafa Eravcı, olay yerine gelen 112 ambulansıyla Aliağa Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazada, daha fazla yaralı ve ölü bulunmaması ise herkese rahat bir nefes aldırdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

