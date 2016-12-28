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Tunceli'de çatışma çıktı: 1 asker şehit!

Tunceli'de, terör örgütü PKK üyeleri ile güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada yaralanan asker şehit oldu.

Tunceli'de çatışma çıktı: 1 asker şehit!
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GÜVENLİK kaynaklarından alınan bilgiye göre kentte teröristlere yönelik bir süredir devam eden operasyonlar kapsamında, kırsal kesimde arazi arama tarama faaliyeti yürüten güvenlik güçleri, bir grup terörist ile karşılaştı. 
Sıcak temas sağlanan teröristler ile güvenlik güçleri arasında çatışma çıktı.
2 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ
Çatışmada bir uzman çavuş yaralandı. Yaralı uzman çavuş kaldırıldığı Tunceli Devlet Hastanesinde şehit oldu. Operasyonda, 2 terörist de etkisiz hale getirildi.
YOĞUN KAR ALTINDA SÜRÜYOR
Karadan ve havadan takviye birliklerin de gönderildiği bölgede, teröristlerin etkisiz hale getirilmesine yönelik operasyon yoğun kar yağışı altında devam ediyor.
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Etiketler; #Yoğun kar yağışı #Tunceli #terör örgütü #PKK #Tuncelide çatışma! 1 asker yaralandı
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