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TÜBİTAK uzmanı evi havaya uçurdu

Antalya TÜBİTAK Ulusal Gözlemevinde (TUG) Başuzman olarak görevli Tuncay Özışık'ın evinde yaptığı bir proje deneyinde patlama meydana geldi. Patlamada Tuncay Özışık ve eşi Hatice Özışık hafif yaralanırken, oğlu 17 yaşındaki Altuğ Özışık'ın ellerinin koptuğu iddia edildi

TÜBİTAK uzmanı evi havaya uçurdu

Antalya TÜBİTAK Ulusal Gözlemevinde (TUG) Başuzman olarak görevli Tuncay Özışık'ın evinde yaptığı bir proje deneyinde patlama meydana geldi. Patlamada Tuncay Özışık ve eşi Hatice Özışık hafif yaralanırken, oğlu 17 yaşındaki Altuğ Özışık'ın ellerinin koptuğu iddia edildi

24 Temmuz 2017 Pazartesi 22:23
TÜBİTAK uzmanı evi havaya uçurdu
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OLAY, Konyaaltı İlçesi Altınkum Mahallesi 431 Sokak üzerindeki Peker Apartmanı 7nci katında saat 20.00de meydana geldi. İddiaya göre TÜBİTAK için bir çalışma hazırlayan TUG'da Başuzman olarak görevli 52 yaşındaki Tuncay Özışık ile eşi Hatice Özışık ve çocukları Altuğ Özışık proje için evin balkonunu kullandı.

BİR ANDA PATLADI

Aile bireyleri çalışmalarını akşam saatlerinde de sürdürmek istedi. Sodyum bikarbonat, şeker ve henüz bilinmeyen bir kimyasalın karışımı neticesinde bir anda patlama meydana geldi.

Patlamada Altuğ Özışık'ın ellerinin koptuğu ve gözü ile yüzünden yaralandığı iddia ediliriken baba Tuncay ve anne Hatice Özışık hafif şekilde yaralandı.

DURUMU AĞIR

Patlama sesi üzerine adrese çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Bu sırada kendi imkanlarıyla sokağa çıkmayı başaran Özışık ailesi, en yakın özel hastaneye gitti. Durumu ağır olan Altuğ Özışık, Akdeniz Üniversitesi Hastanesine sevk edildi.

Binada oturan İsmail Arslan, gazetecilere yaptığı açıklamada, patlama sırasında evinde olduğunu belirterek, "Çocuğu, anne ve babası aşağıya indirmişti. Patlama sırasında korkmadım ama eşim korktu." diye konuştu. Arslan, ailenin çocuğunun kolların koptuğunu iddia etti. 

Aslıhan Çelme ise patlama sırasında çok korktuğunu dile getirerek, "Ev sallanınca yere düştüm. Sonra kalktım ve kapıyı açtım. Çocuğun babası kanlar içindeydi." dedi.

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Son Güncelleme: 25.07.2017 17:32
Anahtar Kelimeler:
TUGTÜBİTAKAntalya TÜBİTAK Ulusal Gözlemevinde
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