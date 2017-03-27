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Triportör devrildi: 2 yaralı

Meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Triportör devrildi: 2 yaralı

Meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

27 Mart 2017 Pazartesi 12:14
Triportör devrildi: 2 yaralı
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KAZA, Seydişehir Konya Karayolunun 3. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İsmail Y. idaresindeki 42 NN 847 plakalı triportör sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada sürücü İsmail Y. ile araçta bulunan eşi Kiraz Y. yaralandı. Yaralılar, kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulanslarla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

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Anahtar Kelimeler:
TriportörKonyaSeydişehir
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