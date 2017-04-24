Trafik kazası: 9 yaralı

EDİNİLEN bilgilere göre, Erenler ilçesi Çaykışla Mahallesi kavşağında 34 FNC 43 plakalı otomobil ile 54 KR 182 plakalı otomobil çarpıştı. Kazayı gören diğer sürücüler hemen sağlık ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri kaza sonrası otomobilde sıkışan kişilere çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Kazada yaralanan Lamiya Y., Muharrem Y., Gizem P., Lale P., ToyotaSa İlk Yardım ve Acil Hastanesine Kübra Y., Semra Y., Kerem P., İrem P., Sabri P., ise sağlık ekiplerince Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

