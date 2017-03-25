Trafik kazası: 2 ölü!

KAZA sabah saatlerinde Çankırı'nın Çerkeş ilçesi yakınlarında D-100 karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ufuk Soylu yönetimindeki 55 KD 353 plakalı otomobil, R. Karagöz'ün kullandığı 76 AS 451 plakalı Tır'a arkadan çarptı. Kazada Ufuk Soylu ile kimliği belirlenemeyen 1 kişi hayatını kaybetti. Kaza sonrası otomobil hurdaya dönerken, olay yerine gelen ekipler araç içinden 2 kişinin cesedini güçlükle çıkarabildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

