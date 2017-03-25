Trafik kazası: 1 yaralı!

KAZA, saat 14.30 sıralarında Konya Kulu Makas Mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Muzaffer Ç. yönetimindeki 37 PN 723 plakalı kamyon, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Bu sırada yoldan geçen sürücüler tarafından kamyondan çıkarılan yaralı sürücü Muzaffer Ç. olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince Kulu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

