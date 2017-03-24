Trafik kazası: 1 ölü, 5 yaralı

KAZA, sabah 08.00 sıralarında Sivas-Ankara karayolu Yavu köyü yakınlarında meydana geldi. Kırıkkale'den Sivas'a giden Ş.A. yönetimindeki 71 ER 344 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak şarampole devrildi. Kazada sürücü Ş.A. ile birlikte A.O.A., A.E.A., A.A., S.A., yaralandı. Otomobilde bulunan F.A. ise olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralılar ambulanslarla Yıldızeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada ilk müdahalenin ardından yaralılar Sivas'a sevk edildi.

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından hayatını kaybeden F.A.'nın cenazesi otopsi yapılmak üzere Yıldızeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

