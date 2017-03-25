Tırın altına giren otomobilde can verdi

EDİNİLEN bilgiye göre, Malatya Çevreyolu üzeri Hava Lojmanları Kavşağında meydana gelen kazada Mehmet Arıca (39) idaresindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi ile birlikte önce refüje çarptı daha sonra ise karşı yönden gelen tırın altına girdi.

Kaza sonrası çevredeki sürücüler durumu 112 sağlık ekiplerine bildirirken polis ekipleri de kaza yerinde önlem aldı. Kısa sürede olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri ağır yaralanan sürücü Mehmet Arıca’yı ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde götürdü.

Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan otomobil sürücüsü burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Polis kaza ile ilgili olarak inceleme başlattı.

