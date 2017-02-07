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TIR'la servis minibüsü çarpıştı: 19 yaralı

Öğretmen, öğrenci ve kamu çalışanlarını taşıyan servis minibüsü ile TIR'ın çarpışması sonucu 19 kişi yaralandı.

TIR'la servis minibüsü çarpıştı: 19 yaralı

Öğretmen, öğrenci ve kamu çalışanlarını taşıyan servis minibüsü ile TIR'ın çarpışması sonucu 19 kişi yaralandı.

07 Şubat 2017 Salı 10:46
TIR'la servis minibüsü çarpıştı: 19 yaralı
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SİVAS'IN Şarkışla ilçesinde  Salih Duman idaresindeki TIR, Sivas-Kayseri karayolu  Şarkışla girişindeki kavşakta, İdris Cesur'un kullandığı servis minibüsü ile çarpıştı. Sürücüler ile minibüsteki 7 öğrenci, 5 öğretmen ve 5 kamu çalışanı  yaralandı. Minibüste sıkışan bazı yaralılar, Şarkışla Belediyesi itfaiye  ekiplerince çıkartıldı. Şarkışla Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun  iyi olduğu öğrenildi.  Kazanın yaşandığı bölgede sis nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü ve  yolda buzlanma olduğu belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
Son DakikaSon Dakika HaberiSivasKaza19 Yaralı
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