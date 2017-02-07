TIR'la servis minibüsü çarpıştı: 19 yaralı

SİVAS'IN Şarkışla ilçesinde Salih Duman idaresindeki TIR, Sivas-Kayseri karayolu Şarkışla girişindeki kavşakta, İdris Cesur'un kullandığı servis minibüsü ile çarpıştı. Sürücüler ile minibüsteki 7 öğrenci, 5 öğretmen ve 5 kamu çalışanı yaralandı. Minibüste sıkışan bazı yaralılar, Şarkışla Belediyesi itfaiye ekiplerince çıkartıldı. Şarkışla Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazanın yaşandığı bölgede sis nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü ve yolda buzlanma olduğu belirtildi.