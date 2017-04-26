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 TIR ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü

Sakarya'nın Akyazı İlçesi'nde TIR ile hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı. Hurdaya dönen hafif ticari aracın sürücüsü hayatını kaybetti

 TIR ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü

Sakarya'nın Akyazı İlçesi'nde TIR ile hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı. Hurdaya dönen hafif ticari aracın sürücüsü hayatını kaybetti

26 Nisan 2017 Çarşamba 11:15
 TIR ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü
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KAZA gece saatlerinde, Akyazı Reşadiye mevkiinde meydana geldi. Akyazı istikametine giden Mustafa Kazan idaresindeki TIR ile karşı yönden gelen Nihat Şanlı idaresindeki 54 H 0377 plakalı hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı. TIR yoldan çıkarken, hafif ticari araç ise hurdaya döndü. Nihat Şanlı hasar gören aracın içerisinde sıkıştı. İtfaiye ekibinin uzun uğraşları sonucu Nihat Şanlı araçtan çıkarıldı. Kaza kırım ekibinde bulunan bir görevli cep telefonu ile yaralı sürücünün ailesine kaza hakkında bilgi verdi. Ağır yaralanan Nihat Şanlı Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hafif ticarin aracın içerisinde başka bir ayakkabı bulunması üzerine yaralı olabileceği düşünülerek Jandarma ve vatandaşlar etrafta arama yaptı. Araçta sürücüden başka kimsenin olmadığı anlaşıldı. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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Anahtar Kelimeler:
SakaryaAkyazıKazaTIR Ile Hafif Ticari AraçMustafa KazanNihat ŞanlıReşadiyeJandarma
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