Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 30°
az bulutlu
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU
BIST
100882
ALTIN
141.924
DOLAR
3.6115
STERLIN
4.6657
EURO
4.0933
Haberini; çek gönder. İsminle yayınlayalım!
Havuzda ve denize girenler dikkat!
Havuzda ve denize girenler dikkat!
Kadın ile erkek arasındaki bilimsel farklar!
Kadın ile erkek arasındaki bilimsel...
Ödem söktüren 10 besin
Ödem söktüren 10 besin

Telefonu emekli polis açınca, dolandırıcı yakalandı

Kütahya'da emekli polis memuru S.U., babası O.U.'yu cep telefonu ile arayarak dolandırmak isteyen 27 yaşındaki Hasan Hüseyin D.'yi eski meslektaşlarına yakalattı

Telefonu emekli polis açınca, dolandırıcı yakalandı

Kütahya'da emekli polis memuru S.U., babası O.U.'yu cep telefonu ile arayarak dolandırmak isteyen 27 yaşındaki Hasan Hüseyin D.'yi eski meslektaşlarına yakalattı

05 Temmuz 2017 Çarşamba 17:47
Telefonu emekli polis açınca, dolandırıcı yakalandı
banner404

OLAY Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda meydana geldi. Emekli polis S.U., evde otururken babası O.U.'nun çalan cep telefonunu açtı. Telefondaki kişi kendisini polis olarak tanıtıp O.U. zannettiği S.U.'ya "FETÖ/PDY soruşturmasında oğlunuz S.U.'nun da adı geçiyor. Oğlunuzu kurtarmanız için devlete para vermeniz gerekiyor" dedi. Emekli polis S.U., bir yandan babasının telefonuyla dolandırıcıyla konuşurken, diğer yandan da kendi telefonuyla halen görevde olan eski meslektaşına mesaj yazıp adresi verdiği eve gelmelerini istedi. 
Kısa süre sonra Kütahya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'nde görevli sivil polisler belirtilen adrese geldi. S.U. da, kendisini polis olarak tanıtan dolandırıcıya evde 20 bin TL nakit paranın olduğunu, oğlunun da kendi banka hesabına 380 bin lira para yatırdığını söyledi. Telefondaki dolandırıcı bunun üzerine eve gönderecekleri sivil polise 20 bin lirayı bir poşet içerisine koyarak vermesini, bankadaki paranın da daha sonra verecekleri devlet hesabına yatırılmasını isteyeceklerini söyledi. 

Kütahya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri evin etrafında önlem aldı. Bir süre sonra Hasan Hüseyin D. adlı şüpheli, evin önüne geldi.  S.U. ile konuşan diğer şüpheli de polis olduğunu söylediği Hasan Hüseyin D.'nin binanın arkasında olduğunu, poşetteki parayı balkondan atmalarını istedi. 

İçerisine gazete kağıtları konulan poşet balkondan aşağıya atıldı. Hasan Hüseyin D. poşeti aldığı sırada polisler tarafından yakalandı. Yere yatırılıp kelepçelenen Hasan Hüseyin D. gözaltına alınırken, polisler S.U. ile telefonda konuşan diğer şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
KütahyaEmekli PolisTelefon Dolandırıcısı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Otele fuhuş operasyonu: 5 gözaltı
Otele fuhuş operasyonu: 5 gözaltı
Alanya'da, jandarmadan uyuşturucu baskını 
Alanya'da, jandarmadan uyuşturucu baskını 
Antalya'da iki aile hekimi darp edildi
Antalya'da iki aile hekimi darp edildi

banner452

banner418

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Yeni Alanya Gazetesi. ALANYANIN HABER SİTESİ, DİM MEDYA, ALANYA NEWS.

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 513 17 55

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Pro Medya Web Professionals