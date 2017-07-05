Telefonu emekli polis açınca, dolandırıcı yakalandı

OLAY Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda meydana geldi. Emekli polis S.U., evde otururken babası O.U.'nun çalan cep telefonunu açtı. Telefondaki kişi kendisini polis olarak tanıtıp O.U. zannettiği S.U.'ya "FETÖ/PDY soruşturmasında oğlunuz S.U.'nun da adı geçiyor. Oğlunuzu kurtarmanız için devlete para vermeniz gerekiyor" dedi. Emekli polis S.U., bir yandan babasının telefonuyla dolandırıcıyla konuşurken, diğer yandan da kendi telefonuyla halen görevde olan eski meslektaşına mesaj yazıp adresi verdiği eve gelmelerini istedi.

Kısa süre sonra Kütahya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'nde görevli sivil polisler belirtilen adrese geldi. S.U. da, kendisini polis olarak tanıtan dolandırıcıya evde 20 bin TL nakit paranın olduğunu, oğlunun da kendi banka hesabına 380 bin lira para yatırdığını söyledi. Telefondaki dolandırıcı bunun üzerine eve gönderecekleri sivil polise 20 bin lirayı bir poşet içerisine koyarak vermesini, bankadaki paranın da daha sonra verecekleri devlet hesabına yatırılmasını isteyeceklerini söyledi.

Kütahya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri evin etrafında önlem aldı. Bir süre sonra Hasan Hüseyin D. adlı şüpheli, evin önüne geldi. S.U. ile konuşan diğer şüpheli de polis olduğunu söylediği Hasan Hüseyin D.'nin binanın arkasında olduğunu, poşetteki parayı balkondan atmalarını istedi.

İçerisine gazete kağıtları konulan poşet balkondan aşağıya atıldı. Hasan Hüseyin D. poşeti aldığı sırada polisler tarafından yakalandı. Yere yatırılıp kelepçelenen Hasan Hüseyin D. gözaltına alınırken, polisler S.U. ile telefonda konuşan diğer şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.