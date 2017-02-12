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Tartıştığı kişinin otomobilini taradı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde park halindeki bir otomobile av tüfeğiyle 6 el ateş edildi. Şüpheli olay yerinden kaçarken, ölen ya da yaralanan olmadı. 

Tartıştığı kişinin otomobilini taradı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde park halindeki bir otomobile av tüfeğiyle 6 el ateş edildi. Şüpheli olay yerinden kaçarken, ölen ya da yaralanan olmadı. 

12 Şubat 2017 Pazar 09:01
Tartıştığı kişinin otomobilini taradı
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EDİNİLEN bilgiye göre, Kızılağaç Mahallesi yeni yerleşim bölgesinde park halindeki 07 LLN 36 plakalı otomobile, bir minibüsle gelen kimliği belirsiz kişiler tarafından tüfekle ateş edildi. Silah sesini duyan vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri, otomobilde ve çevresinde yaptığı incelemede 6 adet fişek buldu.
Otomobilin Murat S. isimli bir kişi tarafından bir hafta önce kiralandığı ve otomobili bir arkadaşının evinin önüne park ettiği öğrenildi. Minibüsle gelen 3 kişiden birinin araçtan inip Murat S.'nin kaldığı arkadaşının evine girdiği ve evde Murat S. ile tartıştığı, ardından da aracında bulunan tüfekle otomobile ateş ettiği belirtildi. Jandarma, otomobile ateş edip kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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Anahtar Kelimeler:
AntalyaManavgat07 LLN 36Av Tüfeği
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