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Tarihi vurgun! Mağaralara sahte hazine bırakıp...

Tarihi eser kaçakçıları, vatandaşları dolandırmak için yeni taktikler geliştirdi. Kaçakçılar, sahte hazine ve heykel yaparak mağaralara bırakıyor, sonra da fotoğraflarını çekerek vatandaşlara “Çıkarılması için rüşvet vermemiz gerekiyor. Gel bunu ortak yapalım” diyor

Tarihi vurgun! Mağaralara sahte hazine bırakıp...

Tarihi eser kaçakçıları, vatandaşları dolandırmak için yeni taktikler geliştirdi. Kaçakçılar, sahte hazine ve heykel yaparak mağaralara bırakıyor, sonra da fotoğraflarını çekerek vatandaşlara “Çıkarılması için rüşvet vermemiz gerekiyor. Gel bunu ortak yapalım” diyor

27 Haziran 2017 Salı 09:01
Tarihi vurgun! Mağaralara sahte hazine bırakıp...
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KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, bir grup gazeteciyle sohbette tarihi eser dolandırıcılarına karşı vatandaşları uyardı. Son dönemde tarihi eser dolandırıcılığına yönelik çok fazla şikâyet aldıklarını söyleyen Avcı, kaçakçıların mağara duvarlarına çizdikleri resimlerle, tarihi eser süsü verilmiş heykellerle vatandaşları dolandırdıklarını anlattı. Mağaralarda çok ilkel şartlarda boyanmış birtakım heykeller, camdan gözler yapıldığını, etrafına inciler, mercanlar sarılı resimler yapılarak vatandaşın kandırıldığını kaydeden Avcı, dolandırıcıların cep telefonlarıyla mağaranın fotoğrafını çekerek vatandaşlara gönderdiğini söyledi. Avcı, “Sonra saf insanlara gidip ‘Böyle bir şey bulundu ama bunun çıkarılması için sorumlulara rüşvet vermek gerekiyor. Gel bunu ortak yapalım. Buradan çok ciddi para gelecek’ gibi söylemlerle dolandırıcılık furyası başladı” dedi.

‘ARKADAŞIM ARADI’

Habertürk'ten Aykut Yılmaz'ın haberine göre Avcı, “Geçenlerde bir arkadaşım aradı. ‘Çok ciddi bir ihbar var. Sizin bakanlığın buna bir el atması lazım. Bir yerde hazine bulunmuş’ dedi. ‘Bu hazine ile ilgili fotoğrafları cep telefonu ile gördün mü? Boyalı gözler var mıydı? ‘Bize para lazım’ diye gelenler oldu mu?’ diye sordum. ‘Aynen böyle dediler’ dedi. Eskiden ‘PKK telefonunuzu aldı, şuraya para getirin’ diyenler vardı, şimdi bunlar var” diye konuştu.

‘KIRMIZI LİSTE YAYINLADIK’

Bağdat’ın işgali sırasında Bağdat Müzesi’nin yağmalandığını, eserlerin bazılarının ise başta Türkiye üzerinden olmak üzere Batı’ya kaçırıldığını da belirten Avcı, “Türkiye’nin böyle bir kaçakçılıkla anılıyor olması yanlış. Hiçbir dahlimiz olmadan, oradaki otorite boşluğunun, yağmanın sorumlusu biz değiliz. Suriye ve Irak için ayrı ayrı kırmızı liste yayınlamıştık. Buradan gelmesi muhtemel tarihi eser örneklerini koyduk. Gümrükçülerimizi eğitiyoruz. Yakalanan eserler var. Ama bu furya sahte eser üretimine de yol açtı. Suriye’den Irak’tan geliyor, Türkiye’de bulundu diye birtakım sözde eserler pazarlanmaya çalışılıyor” dedi.

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