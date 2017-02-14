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Taksi durağına silahlı saldırı: 1 yaralı

Şüpheli kişi ya da kişiler tarafından bir taksi durağına silahlı saldırı düzenledi. Şüpheliler tarafından açılan ateş sonucunda Serdar Cengeri isimli taksici yaralandı

Taksi durağına silahlı saldırı: 1 yaralı

Şüpheli kişi ya da kişiler tarafından bir taksi durağına silahlı saldırı düzenledi. Şüpheliler tarafından açılan ateş sonucunda Serdar Cengeri isimli taksici yaralandı

14 Şubat 2017 Salı 08:17
Taksi durağına silahlı saldırı: 1 yaralı
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MALTEPE'DE şüpheli kişi ya da kişiler tarafından bir taksi durağına silahlı saldırı düzenledi. Şüpheliler tarafından açılan ateş sonucunda Serdar Cengeri isimli taksici yaralandı.

Maltepe, Bağlarbaşı Mahallesi, İnönü Caddesinde meydana gelen olay iddialara göre şöyle gerçekleşti. Gece saat 00.30 sıralarında plakası belirlenemeyen bir otomobille gelen şüpheliler cadde üzerinde bulunan taksi durağına rastgele ateş açtı. Açılan ateş sonucunda durakta oturan Serdar Cengeri isimli taksici omzundan yaralandı. Yaralanan taksi şoförü Cengeri olay yerine gelen ambulans tarafından Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan sürücünün ameliyata alındığı öğrenildi.
Birkaç gündür taksi durağı çevresinde şüpheli şahısların tur attığını iddia eden Mehmet Ali Çolak isimli taksici,’’ Birkaç gündür durağın çevresinde tehditkar bir şekilde tur atıyordu bu malum şahıslar. Polisi arayarak ihbarda bulundum. Bunlar kayıtlarda mevcut. Bu mafya takımı silahlarıyla cirit atacak cesareti nereden buluyor. Bu gece her zamanki gibi telefonlar bakıyordum. 00.30 sıralarında Kenan Evren Kışlası tarafından üç kişinin bulunduğu bir otomobil durağa gelerek bir - iki el ateş ettiler. Ardından hızlanarak bir- iki el daha ateş ettiler. Bunun sonucunda durakta oturan bir arkadaşımız yaralandı. Hastaneye kaldırılan arkadaşımız şuan ameliyatta’’ ifadelerini kullandı.
Taksi durağı çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri geldi. Taksi durağı çevresine güvenlik şeridi çeken ekipler incelemelerde bulundu. Durak çalışanlarının verdiği bilgiler doğrultusunda ekipler şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. 
 

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Anahtar Kelimeler:
Serdar CengeriTaksi DurağıTaksici
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