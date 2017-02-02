Takla attı aracı bırakıp kaçtı

MURATPAŞA İlçesi Mevlana Kavşağı'ndaki kaza, saat 02.00 sıralarında meydana geldi. Lara istikametinden Kepez İlçesi yönüne seyreden 07 S 2144 plakalı otomobil, kavşağa girdiğinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle kontrolden çıktı. Refüje çarpan otomobil, takla atarak yan yattı. Yara almadan kurtulan sürücü, kendi çabasıyla araçtan çıkarak olay yerinden kaçtı. Yol ortasındaki otomobili görenler, durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri incelemeden sonra otomobili çekici yardımıyla kaldırırken, sürücünün kimliğinin belirlenmesi ve yakalanması için çalışma başlattı.