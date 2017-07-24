Sürücüyü sarı cantı yakalattı

İLLER Bankası Kavşağı'nda 2 Temmuz günü plakası belirlenemeyen bir otomobil, Yakup Sürer'in kullandığı 31 ALP 48 plakalı motosiklete arkadan çarparak kaçtı. Kazada ağır yaralanan sürücü Sürer ile arkasında oturan akrabası Melih Sepicioğlu, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Sepicioğlu'nun beyin ölümü gerçekleşince eşi organlarını bağışladı. Sepicioğlu'nun organları 5 kişiye can oldu. 1.5 yaşındaki oğlu babasız kalan acılı eş Havali Sepicioğlu, eşinin ölümüne neden olan sürücünün bulunmasını istedi. Polis, kaçan otomobil sürücüsünün belirlenmesi için özel ekip kurdu. Kazanın ardından Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Bürosu tarafından kurulan özel ekip, kaza bölgesini gören MOBESE ve işyerleri kamerası görüntülerini inceledi. Yapılan çalışma sonunda motosiklete çarpan otomobilin markası ve rengi belirlendi. İl genelinde yapılan çalışmada, belirlenen araca uygun 104 otomobil tespit edildi. 104 aracı tek tek inceleyen ekipler, motosiklete vurup kaçan aracın sarı cantlı olduğunu tespit etti. Yapılan incelemede, aracın plakasının 07 CVV 07 olduğu belirlendi. Polis, aracın İpek İ. adına kayıtlı olduğunu tespit etti. Araç, Yeniemek Mahallesi'nde üzeri brandayla kapatılmış halde bulundu. Aracı, o gece simit ustası olan eşi Halil İ'nin kullandığı belirlendi ve zanlı gözaltına alındı.